Galo, em queda livre, é goleado pelo Internacional

Atlético foi goleado pelo Internacional por 3 a 0 (foto: Pedro Souza/Atlético)



Como resultado, o Internacional meteu 3 a 0 no primeiro tempo, administrou o resultado e empurrou o Galo para o sétimo lugar no Brasileiro, a 10 pontos do líder Palmeiras. Se quiser pensar em taça, O Atlético deve se concentrar na Libertadores. Quarta, tem o Palmeiras pela frente, no Mineirão, no jogo de ida. O problema do Atlético não é treinador. Por mais que o Turco não agradasse ao torcedor, ele pegou jogadores que não conseguem repetir a temporada passada e isso compromete todo o trabalho. Voltou o treinador dos sonhos, Cuca. Mas ele, mesmo sendo excepcional e vencedor, não faz milagres quando há seis jogadores em péssima forma técnica.Como resultado, o Internacional meteu 3 a 0 no primeiro tempo, administrou o resultado e empurrou o Galo para o sétimo lugar no Brasileiro, a 10 pontos do líder Palmeiras. Se quiser pensar em taça, O Atlético deve se concentrar na Libertadores. Quarta, tem o Palmeiras pela frente, no Mineirão, no jogo de ida.





Sou fã do Cuca, mas não gosto quando o técnico é considerado mais importante que os jogadores. Do outro lado um Internacional, sem o técnico, Mano Menezes, suspenso, que tem o maior jejum entre os grandes clubes do Brasil em relação ao título brasileiro. A última vez do Inter foi em 1979, há 43 anos.



Repito o que tenho dito há tempos: o problema do Galo é muito mais pela péssima fase de vários jogadores, do que treinador. Junte Alonso, Arana, Jair, Nacho e Hulk. Todos eles caíram de produção em relação a temporada passada. A torcida do Galo apostava todas as fichas na volta do técnico Cuca, o mais vencedor da história do clube, que interrompeu seu ano sabático por gratidão ao Atlético. "Eu não poderia recusar um convite dos homens que comandam o Galo. Eles precisavam de mim, eu disse sim".Sou fã do Cuca, mas não gosto quando o técnico é considerado mais importante que os jogadores. Do outro lado um Internacional, sem o técnico, Mano Menezes, suspenso, que tem o maior jejum entre os grandes clubes do Brasil em relação ao título brasileiro. A última vez do Inter foi em 1979, há 43 anos.Repito o que tenho dito há tempos: o problema do Galo é muito mais pela péssima fase de vários jogadores, do que treinador. Junte Alonso, Arana, Jair, Nacho e Hulk. Todos eles caíram de produção em relação a temporada passada.





E o Inter já mostrou o cartão de visitas com um ex-cruzeirense. Maurício recebeu na intermediária dominou, avançou e mandou na gaveta. 1 a 0, aos 7 minutos de jogo.



O Galo tentou dar o troco com Keno. Mas ele chutou para fora. Ademir também arriscou. Para fora. Será que os jogadores citados, que estão mal há alguns meses, recuperariam a velha forma? Cuca teve a semana cheia para treinar a equipe.



Maurício quase fez o segundo em grande jogada. O Galo foi envolvido inocentemente. Edenílson foi ao fundo, passou como quis e cruzou. Wanderson, livre, na marca do pênalti, fuzilou e fez 2 a 0.



Com 30 minutos o Inter fazia 3 a 0. Maurício recebeu na intermediária e chutou de fora da área, outra vez. Goleada no Beira-Rio. Viram como o problema não era treinador? Cobrem dos jogadores, que não conseguem repetir 2021.



Ademir quase diminuiu, mas Daniel salvou o Inter. Hulk, que não está jogando nada, quis briga com os jogadores do Inter. Calma, Hulk, volte a jogar seu verdadeiro futebol. O Inter deitou e rolou e o Atlético Mineiro, passivo, entregue, aceitando tudo. Assim terminou o primeiro tempo.





No segundo tempo esperava-se um Galo com outra postura. Esse futebol medíocre do primeiro tempo era incompatível com um time tão caro. Saíram Nacho e Ademir. Entraram Pedrinho e Vargas.



O Galo quase diminuiu, mas Daniel fez uma defesa impossível e toque de Jair. Everson e Allan não se entenderam nem na saída de bola. Um Atlético completamente horrível. Arana chutou no travessão, quando sua equipe, enfim, estava melhor na partida. Sasha entrou na vaga de Keno. Cuca tentava tudo para diminuir o placar.



Rubens na vaga de Jair foi mais uma aposta. Arana sentiu a coxa. Que fase! Dodô foi chamado. Hulk cabeceou para Sasha, que tocou de cabeça em cima de Daniel.



O Inter só deixou o tempo passar. Com os 3 pontos garantidos, administrou o resultado e saiu de campo com uma bela vitória, jogando o Galo, ladeira abaixo, para a sétima posição.



Agora o time mineiro vira a chave para a Libertadores, que, aparentemente, é o que resta para essa temporada. A 10 pontos do líder Palmeiras, acho difícil que ele ainda consiga chegar ao título.