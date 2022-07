Jantei com o melhor e mais transparente executivo do futebol brasileiro

Caetano acredita que Cuca possa tirar o máximo dos jogadores que comandou, ano passado, fazendo-os voltar a velha forma (foto: Pedro Souza/Atlético)



A vinda dele para o Atlético Mineiro, com sugestão minha também, nos aproximou, e não me canso de elogiar sua gestão, que é transparente, competente e vencedora.



Caetano é um dos profissionais mais reconhecidos na área, e cobiçado por clubes e pela CBF. Jantei com o executivo, Rodrigo Caetano, na noite passada, no Tas Te Vin, um dos nossos grandes restaurantes em BH. A admiração pelo profissional vem de longa data, desde que ele trabalhou no Grêmio, Inter, passando pelo Vasco, Fluminense e Flamengo. Não nos conhecíamos, pessoalmente. Já encontramos em estádios, mas trocávamos apenas cumprimentos.A vinda dele para o Atlético Mineiro, com sugestão minha também, nos aproximou, e não me canso de elogiar sua gestão, que é transparente, competente e vencedora.Caetano é um dos profissionais mais reconhecidos na área, e cobiçado por clubes e pela CBF. Felizmente, o presidente Sérgio Coelho e os 4 Rs resolveram mantê-lo até 2026, com um contrato excepcional . Aliás, é inédito isso. Nunca vi um clube renovar por 4 anos o contrato de um executivo. Isso prova que Rodrigo Caetano realmente é diferenciado e extremamente qualificado.





Vivemos um mundo do futebol onde denúncias contra diretores executivos e de futebol são comuns. O tal esquema da “rachadinha”, onde o diretor divide parte da comissão com o empresário do jogador e técnico. Os jogadores sabem e falam entre si e conosco.



A mídia já teve casos de denúncias, mas o Ministério Público nunca entrou firme nas investigações para derrubar os farsantes. Tem gente que ficou milionária do dia para a noite, e vários jogadores falam o que aconteceu. Basta querer, e os presidentes de clubes e o MP poderão levantar alguns nomes que não têm conduta honesta.





Rodrigo Caetano está no mercado há 20 anos. Sobre ele ouvimos apenas elogios, pois realmente trabalha pelos clubes e para os clubes. Não tem esquema, não tem falcatrua, defende o clube no qual trabalha, com unhas e dentes.



Conversamos sobre vários temas e ele está muito otimista com a volta de Cuca. Caetano acredita que o treinador possa tirar o máximo dos jogadores que comandou, ano passado, fazendo-os voltar a velha forma.



Caetano, porém, não condena o trabalho do Turco Mohamed. Ao contrário disso, diz que o treinador teve uma boa participação, com apenas 5 derrotas. Acredita mesmo que o que pesou foi a eliminação para o Flamengo, num dia em que o Atlético não deu um chute a gol.





Descobrimos vários amigos em comum, que militam no futebol. Entre eles, Zico, Eduardo Uran, Júnior, e outros profissionais renomados.



Se um dia eu fosse presidente do Flamengo, coisa que jamais irá acontecer, meu primeiro nome seria o de Rodrigo Caetano. Que sorte tem o Galo de contar com esse profissional. Gabaritado, capacitado, e com trânsito livre no Brasil e exterior. E, vale lembrar, que dinheiro mesmo para contratações, ele só teve para trazer Nacho Fernández. Os demais vieram por empréstimo, ou fim de contrato, apenas pelo salário.



Caetano é o tipo do dirigente que não gasta o que não tem e que se preocupa com as contas do clube. É sabido que o futebol brasileiro está na lama, técnica e financeiramente. Por isso, trabalha com os pés no chão, e tem motivos de sobra para comemorar, afinal, a campanha do Galo em 2021 foi épica e extremamente vencedora.



Que bom meu amigo, saber que temos aqui nas Gerais, um dirigente do seu nível. Mais sucesso e conquistas. Você representa o lado bom dos dirigentes executivos.



Acredito, porém, que com a chegada do clube-empresa, que já é uma realidade em alguns clubes, os dirigentes desonestos e corruptos, esses que enriqueceram do dia para a noite, serão expurgados do mercado. Tem alguns que já não conseguem emprego nos grandes centros. A mídia e os presidentes de clubes já sabem quem são eles. Os torcedores e jogadores também sabem.



A torcida do Atlético pode agradecer aos Céus. Vocês têm o melhor diretor executivo do país, reto, competente, transparente, e acima de tudo, defensor dos clubes nos quais trabalha. Que privilégio ser seu amigo. Tenho muito o que aprender com você. Por mais jantares como o de ontem.