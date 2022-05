Galo vence América e praticamente garante vaga nas oitavas da Libertadores

O Galo derrotou o Coelho por 2 a 1 e chegou aos 8 pontos (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Criticado pelos últimos resultados e pela queda no futebol que vem apresentando, o Atlético Mineiro entrou no Independência pressionado. Mas era líder do grupo junto com o Independiente Del Valle, e sabia que a Libertadores é uma competição complicada. Mesmo assim, derrotou o Coelho por 2 a 1, e chegou aos 8 pontos, praticamente garantindo vaga nas oitavas de final.

O América jogava a sua vida. Só a vitória lhe interessava para seguir vivo na competição. Que gramado ruim! O Galo começou com o que tinha de melhor em seu grupo. E começou com mais posse de bola e foi logo marcando com Guilherme Arana. Hulk fez grande jogada, limpou 3 e tocou com açúcar para Arana fuzilar e marcar. Um gol que deu mais tranquilidade ao alvinegro. O Coelho, quando chegava, não tinha precisão nos chutes e não acertava o alvo.





Foi substituído por Ademir. Não há dúvidas de que o Galo é infinitamente superior ao América, e não há nenhum clube no Brasil jogando um belo futebol. O Palmeiras e o Flamengo, que estão 100% na Libertadores, não enfrentaram grandes equipes e não praticam esse futebol todo. Nacho Fernández tratou de fazer 2 a 0 em bela jogada de Arana na esquerda. O América reagiu imediatamente e diminuiu com Germán Conti, após cobrança de escanteio. 2 a 1. E assim terminou o primeiro tempo.





É impressionante como o jogador brasileiro erra passes em 3 metros. O começo do segundo tempo mostrou isso, claramente. O Galo não dava espaços e contra-atacava para matar o jogo. Num desses lances, Ademir obrigou Jaílson a se esticar todo para evitar o gol. Vamos falar a verdade que as pessoas não gostam de ouvir? Você assiste a um jogo da Champions League, à tarde, e um da Libertadores, à noite, e percebe o quão o futebol sul-americano anda maltratado. O “talismã” Ademir não estava em boa sintonia.

Perdeu um gol incrível em belo lançamento de Hulk. O América não conseguia chegar. Parece que os jogadores não entendiam que o resultado, praticamente, os eliminaria da competição. Uma bela cabeçada de Carlos Alberto, quase achou o ângulo de Everson. Ele fez belíssima defesa. O Coelho tinha vontade, mas não tinha forças para superar o rival, que chegou aos 8 pontos e ainda tem mais dois jogos em casa. O Coelho está no CTI e pode ser eliminado nesta quarta-feira, em caso de vitória do Del Valle contra o Tolima.

Mesmo sem o futebol do ano passado, o Galo ainda mostra força e qualidade para seguir em busca do bicampeonato da competição. O Palmeiras goleou o Independiente Petrolero por 5 a 0, e chegou aos 12 pontos. O Athletico-PR tomou uma sacola de gols, ao ser derrotado por 5 a 0 pelo The Stronghet em La Paz, e perdeu até o rumo de casa.

O Liverpool está na final da Champions League e espera o vencedor de Real Madri e City, que duelam nesta quarta-feira, em Madri. A decisão será em Paris, dia 28, no Stade de France.

SERRA DO CURRAL

A Serra do Curral é um patrimônio histórico de Belo Horizonte. As históricas montanhas de Minas não podem abrir espaço para as mineradoras e para a degradação da natureza.

O governo do Estado pisou na bola com os mineiros ao conceder a licença à mineradora. O poder público municipal acionou a Justiça Federal solicitando a suspensão da licença para tal atividade.

Os belorizontinos esperam que a Justiça atenda os anseios da população. SIM para a Serra do Curral. NÃO para as mineradoras.