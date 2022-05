Comentarista esportivo e ex-dono da Itatiaia, Emanuel Carneiro relativiza performance do Atlético e também a do Cruzeiro (foto: RENATO WEIL/EM/D.A PRESS)





Em entrevista ao meu Blog no Superesportes e ao meu canal de YouTube, Emanuel Carneiro, ex-dono da Itatiaia, disse: “O Atlético Mineiro não é isso tudo que imaginam, e o Cruzeiro não é tão ruim como pensam”. Num mundo de ódio, onde as pessoas não gostam de ouvir verdades, os covardes das redes sociais logo atacaram Emanuel, que, para mim, é um ícone do nosso jornalismo, que sempre se pautou pela isenção e credibilidade. Porém, dizer a verdade nos dias atuais é “crime”. O grande detalhe é que quando a gente diz a verdade e tentam nos desmentir, o tempo se encarrega de mostrar quem está certo. A verdade sempre prevalece.





Emanuel falou duas grandes verdades. O Galo é cantado em verso e prosa como o melhor time do Brasil – e eu ainda acho que é. Porém, com muitas limitações. Os mais fanáticos dizem que ele vem de quatro grandes conquistas. Realmente, conquistou quatro títulos, mas só dois importantes: Copa do Brasil e Brasileiro. A Supercopa, que o Flamengo ganhou as duas primeiras edições e nem sequer comemorou, não vale nada, assim como o Campeonato Mineiro. Não vi torcedores rubro-negros enchendo praças, comemorando a Supercopa, como vi torcedores do Galo. A gente entende isso pela carência de títulos. Foram décadas e décadas sem ganhar nada, até que em 2013 e 2014 o Galo conquistou o Brasil e a América do Sul com a Libertadores e a Copa do Brasil, até então títulos inéditos.





Flamengo e Palmeiras ainda não encontraram seu melhor futebol, assim como o Atlético. Quando Emanuel disse que o alvinegro “não é isso tudo”, quis dizer das deficiências que a equipe tem, e que ela não tem jogado futebol de primeira linha, como ano passado, com Cuca. Vários jogadores caíram de produção e isso é normal. Nenhum clube do mundo fica no topo por tanto tempo. O Flamengo ganhou em 2019 e 2020. De lá para cá, foi só insucesso, e o torcedor cobra – e muito. O Galo é vice-líder de seu grupo na Libertadores, dividindo a ponta com o Indepediente Del Valle, com 5 pontos em três jogos. Perdeu 4 pontos e poderia ter perdido 5, não fosse o empate com o América com um gol irregular de Ademir. No Brasileirão, empatou com o Coritiba e Goiás, duas equipes que não vão ganhar a taça, mas não vejo problema nisso, já que Palmeiras e Flamengo tropeçaram em rodadas anteriores e o Galo ainda está com 8 pontos, apenas um a menos do que tinha nessa etapa no ano passado. Mas o preocupante é a falta do bom futebol e isso pode comprometer em jogos futuros.





Emanuel afirmou que “o Cruzeiro não é tão ruim, como dizem”, e ele também está certo. Prova disso é que o clube mineiro está entre os quatro primeiros, com 10 pontos, ao lado de Grêmio e Bahia, líder e vice-líder. Desde que caiu, o time azul jamais frequentou essa parte da tabela, e embora careça de jogadores importantes, principalmente um goleiro e um 10, o time de Ronaldo Fenômeno está dando conta do recado. Com a visão de quem faz futebol há 55 anos, Emanuel Carneiro está coberto de razão em sua colocação. A pergunta é: será que vão tirar dele o título de conselheiro, só porque falou a verdade sobre o Galo? Sim, em época de “ditadura e cerceamento da imprensa”, é bem possível que isso ocorra, pois Emanuel falou uma verdade sobre o time pelo qual torce, mas por aquelas bandas eles não gostam de ouvir verdades. Sempre tentam denegrir, perseguir e desmentir. Mas, como coloquei acima, a verdade sempre prevalece, como prevaleceu nas notícias que dei e que foram confirmadas recentemente, principalmente por Hulk, que disse que em seu péssimo começo no Galo pensou em rescindir seu contrato. Está gravado por ele no “Esporte Espetacular”. E olha que Emanuel é um amigo de longa data, um cara que eu admiro muito, e que teve a minha confiança de ler várias mensagens em meu celular. Caro Emanuel, meu ídolo, você só falou verdades. E cito um velho ditado: “Quem diz a verdade não merece castigo”. Algumas delas, em conversa particular, não vou revelar jamais. Mas concordo com o que você me disse em off também.





Fato





Na coluna de ontem abordei o tema Hulk x Gabigol e não hesitei em pôr o artilheiro alvinegro como infinitamente superior ao artilheiro do Flamengo. Contra fatos não há argumentos, e justifiquei minha escolha com fatos. Recebi milhares de mensagem de atleticanos concordando. Porém, não me iludo. Se fosse o contrário, eles teriam me detonado, pois rede social apenas reflete uma coisa: se é o que o cara quer ouvir, você é perfeito. Se não é, você é o pior ser do mundo. Pior são os covardes que se escondem atrás de teclados para agredir, xingar e ameaçar. É o mundo de ódio que estamos vivendo. Gente sem Deus no coração, sem um norte, sem educação e berço e, em alguns casos, bandidos mesmo. Aí, é caso de polícia e Justiça. Cadeia nos covardes que ameaçam jogadores e dirigentes. Pior é ver um “pseudocolunista” destilar seu ódio em cima de companheiros de trabalho e de políticos com palavras chulas e de baixo calão. Divulgar mentiras em grupos de WhatsApp é crime também e o processo está a caminho!