Cruzeiro: ou vai ou racha

Ou seja: se o conselho não aprovar, Ronaldo não assinará o contrato de compra do Cruzeiro, e, segundo ele, não haverá tempo hábil para ninguém substitui-lo, o que poderá significar o fim de todo o projeto traçado até aqui. O grupo de Ronaldo se reunirá nesta quinta-feira com os conselheiros, para detalhar cada ponto do projeto e as modificações feitas no contrato definitivo de compra. Na segunda-feira, haverá a votação. Ronaldo Fenômeno deu um ultimato aos conselheiros: “ou votam a favor da cessão das Tocas 1 e 2 para a SAF, com o Fenômeno assumindo a dívida fiscal de R$ 180 milhões, ou a situação ficará insustentável ”.Ou seja: se o conselho não aprovar, Ronaldo não assinará o contrato de compra do Cruzeiro, e, segundo ele, não haverá tempo hábil para ninguém substitui-lo, o que poderá significar o fim de todo o projeto traçado até aqui. O grupo de Ronaldo se reunirá nesta quinta-feira com os conselheiros, para detalhar cada ponto do projeto e as modificações feitas no contrato definitivo de compra. Na segunda-feira, haverá a votação.





04:00 - 20/03/2022 Viva o clube-empresa no futebol brasileiro Pelo que conversei com conselheiros que participaram do projeto de transformação do clube em empresa, se Ronaldo não ceder, não haverá votação a favor. Eles querem, pelo menos, 40% para o clube e 60% para Ronaldo, já que o negócio foi conduzido pelo atual presidente e pelo corretor da XP. Para a Toca ser alienada, só com 90% dos votos. "Não adianta o Ronaldo fazer pressão, pois isso não vaia adiantar. O que está havendo é pressão de um lado e do outro, cada um defendendo seus interesses, mas o que o atual presidente fez foi vergonhoso. Um negócio contra o Cruzeiro", diz o conselheiro que pediu para não ser identificado.





Ele vai além: “estamos tentando consertar o péssimo contrato assinado pelo Sérgio Rodrigues e pelo corretor da XP. Nunca vi um negócio tão venal ao clube. Já há um pedido de impeachment contra o atual presidente, pois entendemos que o contrato é totalmente lesivo ao clube”. Segundo o conselheiro, ele e os outros que fizeram parte do conselho fiscal têm conversado, paralelamente com a equipe de Ronaldo, e esperam uma solução até sábado: “Se conseguirmos o que estamos pleiteando, no sábado eu te passo todas as informações. Estamos defendendo o patrimônio do clube. Entendemos a boa vontade de Ronaldo, mas ele está ganhando o clube de mão beijada. Tem que haver uma boa contrapartida da parte dele.”





Segundo ele, a questão do percentual pode até ficar em segundo plano, caso Ronaldo entenda que precisa aportar recursos no clube. “Veja bem: pelo contrato atual, ele põe R$ 50 milhões e mais nada. Vai gerir o clube com os próprios recursos que entrarem, e ainda quer ficar com as Tocas 1 e 2 na SAF. Isso é um absurdo! Estamos conversando com a equipe dele, mostrando a necessidade de chegarmos a um denominador comum. Ninguém quer que o Ronaldo saia, mas ele precisa dar mais garantias financeiras ao Cruzeiro. Entendemos que ele é um nome mundial, e que pode trazer muita coisa para o clube, mas dentro de algo razoável. O time vai bem em campo, está organizado e enxergamos tudo isso. Mas a questão financeira é grave. Estão dando o clube praticamente de graça para ele”, finaliza.