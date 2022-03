Clubes de futebol são privados com caráter público

Ronaldo quer que as Tocas I e II passem para a SAF do Cruzeiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A gente tem ouvido falar em contrato de confidencialidade, quando uma negociação chega a números grandes. No caso do Cruzeiro, por exemplo, que será comprado por Ronaldo Fenômeno por R$ 400 milhões, mais a dívida perto de R$ 1 bilhão, tão logo ele assine a carta de compra, está havendo um barulho muito grande porque só agora, quase três meses depois que ele assinou a carta de intenção de compra, o desejo de ter as Tocas I e II anexadas à SAF veio à tona.









Quando se esconde esse tipo de situação, gera dúvida nos torcedores e na sociedade. É sabido que o Cruzeiro estava na lama, na bancarrota, mas a indagação de alguns conselheiros é no sentido de saber se Ronaldo gastará apenas R$ 50 milhões, e não os R$ 400 milhões prometidos, tornando o clube viável com seus próprios recursos.



Por exemplo: se voltar à elite, o clube vai receber mais de R$ 100 milhões em cotas de TV, e isso vai ajudar a Raposa a se estabelecer, financeiramente.





Quando se fala em R$ 50 milhões, é muito dinheiro para nós, simples mortais, mas não para vários empresários mineiros que usam esse valor como troco.



Nos moldes em que parece que o negócio foi feito, muitos deles questionam que, por esse valor, R$ 50 milhões, anexando Tocas I e II à SAF, também teriam condições de comprar o clube. Então, por que não fizeram propostas para concorrer? Esse é o questionamento da torcida.



Como as coisas caminham bem no campo de jogo, com um time competente, com corpo, alma e força, os torcedores apoiam Ronaldo e não querem que nada atrapalhe a negociação.





Dia 4 de abril o Conselho vai votar a possibilidade de ceder as Tocas I e II para a SAF. Conversei com dois deles, que me disseram que o projeto não vai passar. Ronaldo diz que "sem isso ficará difícil manter a negociação e concretizá-la". Os torcedores prometem fazer manifestos a favor de Ronaldo.



O que não pode é ameaçar e achincalhar gente que ajudou o clube a não fechar as portas. É preciso separar quem é quem. E boa sorte ao Cruzeiro. Particularmente, torço para que Ronaldo efetive a compra e que tudo dê certo.



Sempre digo que um gigante do nosso futebol, com tantas taças e conquistas, não pode mais ficar moribundo na Série B do Brasileiro. Que Conselho, Ronaldo e torcedores encontrem um meio-termo pelo bem do clube e do time.





CBF





Ednaldo Rodrigues será candidato único na eleição da CBF, em abril próximo, para um mandato de quatro anos. Ele promete muita transparência e já anunciou seus novos vices. Tirou Gustavo Feijó, seu principal adversário, que não conseguiu apoio para registrar chapa.



Ednaldo promete uma revolução, com funcionários comprometidos com a lisura, e já sabe que os dias da CBF mandando no futebol brasileiro estão contados. A Liga dos Clubes está chegando e, dessa forma, como acontece no mundo inteiro, a CBF vai cuidar única e exclusivamente da Seleção Brasileira.



Os clubes vão gerir seus próprios destinos. Aí, fica uma pergunta: se os clubes terão a Liga, gerindo suas vidas, e a CBF vai cuidar da Seleção, para que as federações vão continuar a existir? São entidades retrógradas, ultrapassadas, assim como todos os campeonatos estaduais, Brasil afora.





Níver





Nosso diretor executivo, Zeca Teixeira da Costa, amigo de mais de três décadas, faz aniversário hoje. Grande Zeca, que Deus o abençoe com muita saúde, sempre ao lado de sua linda família. E que nosso grupo esteja cada vez mais forte, com a qualidade e competência que só os Diários Associados têm. Felicidades. Parabéns!