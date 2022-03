Ronaldo negociou compra do Cruzeiro em dezembro, mas ameaça voltar atrás se Tocas I e II não forem incorporadas pela SAF (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO - 11/1/22)





O assunto que toma conta do noticiário esportivo nas Gerais é o pedido de Ronaldo Fenômeno para que anexem as Tocas da Raposa I e II à SAF, para que ele possa efetivar a compra, já que até aqui há apenas um compromisso de intenção de compra do Cruzeiro SAF. O ex-jogador chegou a dizer que “sem essa cessão, ficaria difícil a concretização do negócio”, tamanhas as dívidas que o clube tem com os credores. Acho que a questão vai além disso, pois a negociação, como abordei há tempos, foi nebulosa e nenhum membro do conselho fiscal, que ajudou na transformação do clube em empresa, teve acesso a absolutamente nada. Isso culminou no pedido de afastamento de Alvimar Perrella e Paulo Pentagna, por não concordarem com a situação.





O atual presidente do clube Cruzeiro, parte social e demais – já que a SAF pertence a Ronaldo, pelo menos na intenção assinada –, fez tudo sozinho, junto com o representante da empresa que buscou o investidor. O conselho votou a liberação dos 90% para o dono da SAF e, 12 horas depois, em São Paulo, apenas o presidente postava foto, tomando champanhe com Ronaldo e o representante da empresa que buscou o investidor. Nada foi passado aos conselheiros, e ninguém sabe em que moldes a negociação foi fechada. Está tudo muito vago, muito vazio.





Mas agora a coisa se complicou, pois Ronaldo alerta que sem ter as Tocas I e II sob sua gestão, na SAF, poderá não assinar o contrato de compra do clube. Se isso realmente ocorrer, como fica tudo o que foi feito até aqui? Contratações, dispensas, pagamentos de dívidas e tudo o mais? Ronaldo perderia o que gastou, o Cruzeiro teria de devolver? Sinceramente, não acredito que chegue a esse ponto, mas também não sei se os conselheiros vão votar pela liberação do patrimônio que pertence ao clube – e não à SAF. Em matéria aqui no Superesportes, dois ex-presidentes já se mostraram contra, e eles exigem saber o que existe no tal contrato.





Assim como eles, o torcedor também quer saber. Segundo cálculos, as duas Tocas valeriam cerca de R$ 200 milhões. Então, se Ronaldo ficar com elas na SAF, ele teria comprado o Cruzeiro por R$ 200 milhões, e não R$ 400 milhões. “Daqui a pouco o Cruzeiro pagará para ser do Fenômeno”. Por isso sempre questionei essa negociação e sua transparência. Acredito que se tudo tivesse sido colocado no momento da venda, hoje os conselheiros não seriam surpreendidos com tal notícia. O que parece é que tudo foi acertado lá atrás e que somente agora eles anunciaram.





O atual presidente da associação diz que se não anexarem as Tocas I a II a SAF, elas irão a leilão, e qualquer um poderá arrematá-las. Realmente, uma situação grave e delicada. Concordo quando ele diz que é melhor passar para Ronaldo. Porém, o que pensam os conselheiros? Vão abrir mão desses preciosos patrimônios do clube, para entregar de bandeja à SAF? E mais: onde estão as outras 14 propostas que a tal empresa que busca investidores dizia ter? Não mostraram uma sequer, e a proposta de Ronaldo, com os valores conhecidos até aqui, foi a que se instalou. Há muita gente querendo aparecer em foto, em TVs e jornais. Gente que nunca deu um chute na bola, mas que vê no futebol a melhor forma de aparecer.





Espero que tudo se resolva da melhor maneira possível para o Cruzeiro. O time vai bem nas quatro linhas, o clube começa a ter um norte e se reorganizar. Ronaldo Fenômeno tem feito um bem incrível e seria fundamental a sua continuidade. Passar ou não as Tocas I e II para a SAF não é um problema meu e, sim, do conselho do clube. Vale lembrar que o Cruzeiro é maior que qualquer nome, qualquer dirigente, qualquer jogador. Esse pesadelo tem de acabar. Seria então o momento de Ronaldo e o atual presidente virem a público e esclarecer ponto a ponto da venda. Dessa forma, não ficaria nenhuma dúvida e o Cruzeiro poderia seguir seu caminho como SAF, em busca da Série A, que é o seu lugar de origem.