Ronaldo Fenômeno comprou 90% das ações do Cruzeiro em dezembro: agora, revisão contratual ameaça o negócio (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO)





Querer crucificar o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, não é correto. Ele foi candidato quando ninguém queria pegar o clube e fez o que pôde. Aliás, se empenhou para transformar o clube em SAF, sejamos justos. O grande erro dele foi não chamar nenhum de seus conselheiros para a assinatura da carta de intenção de Ronaldo em comprar o clube. Quando brindou com o corretor da empresa que buscou Ronaldo, com champanhe, 12 horas depois de o conselho aprovar a venda de 90% para o comprador, ele esqueceu que devia satisfação a quem o ajudou e aos milhões de cruzeirenses pelo mundo. Agora, com a exigência de Ronaldo sobre querer as Tocas I e II anexadas à SAF, ficou entre a cruz e a espada. O presidente defende a liberação para Ronaldo, mas o conselho vai dizer não, a não ser que mudem o formato da negociação e o ex-atacante tenha 51% e o Cruzeiro fique com 49%. Essa é a exigência do conselho.





Onde estão as 14 propostas?





Em entrevista exclusiva a mim, o corretor da empresa que negociou com Ronaldo disse que tinha outras 14 propostas e que escolheria a melhor, sob o ponto de vista financeiro e de projeto. Porém, não apresentou nenhuma, a não ser a de Ronaldo, 12 horas depois de o conselho autorizar 90% para o comprador. Onde estão as outras 14 propostas? Ninguém jamais tomou conhecimento delas. Claro que entendemos contratos de confidencialidade, mas é preciso mais transparência. Será que não havia uma proposta melhor que a de Ronaldo?





R$ 50 milhões





Os conselheiros alegam que Ronaldo gastou R$ 50 milhões para adquirir o Cruzeiro e que os outros R$ 350 milhões serão pagos em seis ou dez anos. O problema é que por esse preço há vários empresários dispostos a comprar o clube e resolver a situação. Se for para anexar um patrimônio entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões, avaliação das Tocas, significa dizer que quem comprar terá o próprio patrimônio como garantia para pagar as dívidas. A coisa continua mal explicada. Tenho certeza que por R$ 50 milhões e mais as Tocas I e II, Pedro Lourenço, o cara que mais ajudou o Cruzeiro e não deixou o clube falir, compraria a SAF. É isso que o torcedor não está entendendo – nem os conselheiros.





Ronaldo faz o melhor





Ronaldo Fenômeno está em seu papel. Fez uma proposta, que foi aceita pela corretora, e assinou um contrato de intenção de compra. Ele tem feito o melhor. Montou um time confiável, contratou um técnico que tem dado resultados e tem pago salários em dia. Só acho que ele deveria pegar os R$ 400 milhões e pôr em garantia num banco, como sinal de que realmente tem o dinheiro para comprar o clube. Acho esse valor absurdamente baixo para um clube da grandeza do Cruzeiro, mas como estava falindo e na bancarrota, foi a opção. Repito: será que não havia uma proposta melhor que essa? Para mim, a compra do Botafogo pelo dono do Crystal Palace, é a melhor negociação de um clube de futebol para virar empresa. O Botafogo se preparou para se tornar clube-empresa e as coisas por lá estão caminhando muito bem. O Cruzeiro deveria seguir esse exemplo. Adoro Ronaldo, acho que tudo o que ele toca vira ouro, mas é preciso esclarecer alguns pontos, ainda nebulosos, na negociação.