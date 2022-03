América na fase de grupos da Libertadores com o herói Jailson

Wellington Paulista vibra com classificação do América (foto: AFP)





O América está na fase de grupos da Libertadores. Derrotou o Barcelona de Guaiaquil por 5 a 4, nas penalidades, e deixou sua torcida nas nuvens. Empate em zero a zero no Horto. Novo empate pelo mesmo placar, em Guaiaquil, e América e Barcelona decidiram a vaga na fase de grupos da Libertadores nas penalidades. O estádio estava lotado e assistiu a um bom jogo, muito igual em oportunidades, mas Jaílson acabou se transformando no grande nome da partida, pois fez defesas mais difíceis que Burrai. E nas cobranças de pênaltis, foi Jaílson quem defendeu o pênalti cobrado por Quiñónez, e classificou o América para a fase de grupos da Libertadores, pela primeira vez na história do clube.





Vaga e R$ 15 milhões na conta. Uma noite histórica para o time mineiro.





O Barcelona começou a todo o vapor e quase marca no primeiro lance. Jaílson, salvou com uma defesa milagrosa, em cima da linha. O estádio estava lotado, uma pressão incrível que o América teria que suportar para chegar a fase de grupos da Libertadores. Vitória simples classificaria um deles. Tivemos 0 a 0 no jogo de ida, no Independência.





Claro que faltava ao time mineiro uma maior experiência, já que chegou pela primeira vez nessa competição. Além da vaga, o Coelho pensava nos $ 3 milhões (R$ 15 milhões) pela classificação. Wellington Paulista recebeu e ajeitou para Everaldo, que fuzilou em cima do goleiro. De forma equivocada, o árbitro marcou impedimento. O América pôs a bola no chão e equilibrou as ações, cortando um pouco do ímpeto dos donos da casa.





Eliminado da fase final do Campeonato Mineiro, não restava ao América outra alternativa para este começo de temporada. Levando-se em conta, porém, a participação na Libertadores, o Coelho fez bem em deixar o estadual de lado, afinal, é uma competição fraca, tecnicamente, sem apelo financeiro e de péssimo nível. Wellington Paulista recebeu na entrada da área e chutou de canhota, rente a trave. O América estava mais bem posicionado em campo. Os donos da casa chegavam bem pela direita. Mas, quando necessário, Jaílson estava bem para fazer defesas importantes. Me agradava a postura do Coelho. Consciente, tocando bem a bola, atacando com consciência. O empate nos primeiros 45 minutos, foi justíssimo.





O América voltou com o mesmo ímpeto. Pedrinho recebeu na área um belo lançamento de Maidana, mas desperdiçou a chance. Mas quem quase marcou foi o Barcelona. Martinez fuzilou, cara a cara com Jaílson, e ele fez uma defesa gigante. E foi Jaílson quem salvou, novamente, em cruzamento de Preciado. O goleiro americano se transformava no homem do jogo.





O América deu o troco com Alê, que cabeceou com muito perigo. O tempo foi passando e a decisão caminhando para as penalidades, quando Zé Ricardo fuzilou e o goleiro Burrai fez belíssima defesa, salvando o Barcelona. Não houve jeito. Novo 0 a 0, que levou a decisão para as penalidades. Jaílson defendeu a cobrança de Quinhones, evitando o quarto gol do Barcelona. O América passou a frente com Índio Ramirez que fez 4 a 3. Kitu fez 4 a 4. Nos pés de Juninho Valoura estava a chance de classificação para a verdadeira Libertadores. E ele fez América 5 a 4, nas penalidades e pôs o Coelho na fase de grupos da competição. Uma classificação histórica do América.





RONALDO QUER TOCAS 1 E 2





Ronaldo pôs o Conselho Deliberativo do Cruzeiro em xeque-mate. Quer as Tocas da Raposa 1 e 2, para confirmar a compra da SAF, anexando-as ao projeto. Não vejo mal nenhum nisso, mas, o grande problema foi a forma obscura dessa negociação, já que foi feita pelo atual presidente do clube, a empresa mediadora e Ronaldo Fenômeno.





Ninguém do conselho teve acesso à negociação e isso causou o afastamento de Alvimar Perrella e Paulo Pentagna Guimarães, que ficaram revoltados com a falta de informação e transparência. A empresa que mediou a negociação, dizia ter 15 propostas, mas nem o torcedor, nem o conselho do clube, tiveram acesso a tais propostas. Será que existiam mesmo? Se existiam, a melhor foi mesmo a de Ronaldo? E se o conselho não aceitar a ceder as Tocas 1 e 2 para a SAF e Ronaldo desistir do negócio, como o clube ficará?





São perguntas que somente quem participou da negociação, pode responder. O torcedor azul exige uma solução imediata, já que no campo o time tem correspondido a altura e a gestão de Ronaldo e sua equipe parece muito boa.