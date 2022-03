Ronaldo já como dirigente, em visita à Toca da Raposa: ele quer a anexação dos CTs do Cruzeiro para confirmar compra (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO - 11/1/22)





Num trabalho jornalístico sério e comprometido, Rodrigo Capelo estampou o contrato entre Ronaldo-corretora-Cruzeiro no Globo.com. O que era confidencial se tornou público e os pontos mais nebulosos foram conhecidos, entre eles, que Ronaldo não vai precisar aportar os R$ 350 milhões, dos R$ 400 milhões prometidos para a compra da SAF, assumindo ainda a dívida de R$ 1 bilhão. O problema é que Ronaldo quer a anexação das Tocas da Raposa I e II ao contrato definitivo para assiná-lo e se tornar realmente dono da SAF Cruzeiro. O problema é que o conselho do clube não concorda com essa composição, a não ser que Ronaldo aceite ficar com 60% da SAF e o clube com os outros 40%.

Conversei rapidamente com Alvimar Perrella, ex-presidente do clube. “Contrato venal, absurdo e desequilibrado”, disse ele.





Vale ressaltar que Alvimar Perrella sempre trabalhou para ajudar o clube, fazendo parte do conselho fiscal, junto com Paulo Pentagna Guimarães. Ambos renunciaram ao perceber que o contrato com Ronaldo foi fechado apenas pelo atual presidente, sem o conhecimento de ninguém, a não ser ele mesmo e corretora, o corretor e Ronaldo Fenômeno. Alvimar é ex-presidente, vencedor no clube, que conquistou com ele, entre outros títulos, a Tríplice Coroa de 2003, um orgulho para os torcedores.





Tenho visto torcedores atacando os conselheiros, acusando-os que não estavam presentes e ativos quando o clube foi usurpado e caiu para a Segundona. Vale lembrar que há conselheiros e conselheiros. Os sérios como Alvimar, Aquiles Diniz, Paulo Pentagna, Pedro Lourenço, sempre estiveram dispostos a ajudar. Pedrinho, dono dos Supermercados BH, foi fundamental nos períodos mais críticos do clube, quando só não fechou as portas graças ao dinheiro que ele deu. Portanto, eles têm, sim, o direito de questionar o contrato, visando ao melhor para o clube. Eu tenho absoluta certeza que eles querem o bem do Cruzeiro. Aliás, nenhum deles é contra Ronaldo Fenômeno. Ao contrário disso, são a favor, estão felizes com o que o time está fazendo em campo. Mas preservar patrimônios do clube é um ato nobre da parte deles, que não querem nada em troca.





O grande erro desse contrato foi o atual presidente não tê-lo divulgado pelo menos para os conselheiros sérios, que ajudaram na construção da SAF. O que havia de tão confidencial que eles não podiam saber, nem tampouco os torcedores? Pelo que percebemos agora, que foi vazado, é que realmente o contrato é leonino e prejudica demais o clube. É bom frisarmos que Ronaldo não tem nada com isso. Se dispôs a comprar o clube, fez uma proposta, e ela foi imediatamente aceita pela corretora e pelo atual presidente. Portanto, o que Ronaldo tem feito é a sua parte, um bem ao clube, já que o organizou e, dentro das quatro linhas, está tudo indo muito bem.





Acredito que se Ronaldo for realmente à reunião do dia 4 de abril com os conselheiros, tudo poderá ser resolvido da melhor maneira possível, de forma que atenda aos interesses do clube e do conselho e que também seja benéfico para o Fenômeno. Tenho a certeza que todos vão querer tirar fotos com o ídolo e mostrar a ele que é muito bem-vindo como dono do clube (SAF), mas que é preciso preservar patrimônio, principalmente em se tratando das Tocas da Raposa I e II, orgulhos para a nação azul.





O único questionamento que faço é o seguinte: onde estão as outras 14 propostas que o corretor, em entrevista ao Estado de Minas, disse ter? Até aqui, ninguém tomou conhecimento de nenhuma delas. Será que existiam mesmo? Foi estranho o conselho aprovar numa noite de sexta-feira e o presidente e o corretor fecharem com Ronaldo na manhã seguinte, em menos de 12 horas depois da aprovação, sem que nenhum membro do conselho fiscal tivesse conhecimento do teor do contrato de intenção de compra. Se tivessem aberto pelo menos aos conselheiros que ajudaram a transformação do clube em SAF, esse imbróglio todo não estaria ocorrendo e o Cruzeiro estaria navegando em águas claras. Tenho a certeza que os conselheiros que citei ajudariam a fechar um contrato ainda melhor para o clube. Não podemos esquecer que estamos falando de uma instituição centenária, vencedora e respeitada mundialmente, que atende pelo nome de Cruzeiro Esporte Clube!