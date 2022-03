Jogar na altitude de La Paz é desumano

O técnico Tite afirmou que será impossível o time brasileiro jogar com a mesma intensidade na altitude de La Paz, na Bolívia (foto: Carl DE SOUZA / AFP)



LEIA MAIS 04:00 - 26/03/2022 Rumo à Copa, Time começa a descobrir novos talentos

04:00 - 24/03/2022 Que Ronaldo e conselheiros ajustem o contrato da SAF

04:00 - 23/03/2022 Por transparência, que se abra o contrato da SAF do Cruzeiro

Entendo que é a única chance que os bolivianos encontram para ganhar seus jogos nas Eliminatórias, mas, para quem não está acostumado com a altitude, é terrível.



Estive lá uma única vez, na final da Copa América de 1997, quando o Brasil se sagrou campeão, vencendo por 3 a 1. Se não me engano, temos apenas duas vitórias naquele palco, com cinco derrotas e dois empates. Eu passei muito mal. Não precisei de balão de oxigênio, mas nunca mais voltei.



Lembro-me de um depoimento de Nelinho, um dos maiores laterais da história do futebol mundial, que disse que ele e Zico, num jogo pela Eliminatórias, lá em La Paz, sequer saíram do quarto e não conseguiram atuar na partida. Etcheverria, ex-jogador da Seleção Boliviana de futebol, disse que o técnico Tite "é um covarde, por ter criticado a altitude de La Paz”. Eu concordo com o treinador brasileiro: jogar na altitude de 3.600 metros é desumano e irracional.Entendo que é a única chance que os bolivianos encontram para ganhar seus jogos nas Eliminatórias, mas, para quem não está acostumado com a altitude, é terrível.Estive lá uma única vez, na final da Copa América de 1997, quando o Brasil se sagrou campeão, vencendo por 3 a 1. Se não me engano, temos apenas duas vitórias naquele palco, com cinco derrotas e dois empates. Eu passei muito mal. Não precisei de balão de oxigênio, mas nunca mais voltei.Lembro-me de um depoimento de Nelinho, um dos maiores laterais da história do futebol mundial, que disse que ele e Zico, num jogo pela Eliminatórias, lá em La Paz, sequer saíram do quarto e não conseguiram atuar na partida.





É realmente desumano. Por que a Bolívia não joga em Santa Cruz de La Sierra, ao nível do mar? Porque quer levar vantagem, já que seus jogadores estão acostumados com a pressão lá em cima.



O ar é rarefeito, a bola fica mais leve, e há uma série de fatores que complicam a saúde das pessoas. Ronaldo Fenômeno, naquele torneio, me disse que nada sentiu e que correu no campo como se estivesse ao nível do mar. Outros sentem e muito. Depende do organismo de cada pessoa. Não entendo o motivo de a Fifa permitir jogos nesse tipo de situação!





Por outro lado, tenho um grande amigo que diz o seguinte: “É preciso respeitar os bolivianos se eles querem jogar na altitude. É uma defesa que eles têm e nada mais justo que possam vencer seus jogos lá. O povo daquele país merece ver sua seleção jogar, e se ela atua em La Paz, é um direito do povo daquela cidade ver seu time jogar”.



Sob esse aspecto, ele tem razão também. É um dilema que até hoje não tem solução. A Bolívia tem o artilheiro das Eliminatórias, nosso velho conhecido Marcelo Moreno. Aliás, ele poderia ter defendido o Brasil, mas optou por defender sua pátria. Moreno jogou no Brasil desde jovem – seu pai é brasileiro –, mas escolheu ajudar seu país e seus companheiros, uma atitude nobre de um cara espetacular.



Gosto muito dele como pessoa e como jogador. Ele tem 28 gols por sua seleção e é o capitão. A Bolívia foi campeã da Copa América de 1963.



Enfim, não acredito que Conmebol ou Fifa mudem alguma coisa com relação aos jogos na altitude. Isso acontece também nas Copas Libertadores da América e Sul-Americana. Os bolivianos já disputaram três Copas do Mundo: 1930, 1950 e 1994, e se é na altitude que encontra forças para buscar mais classificações, que assim seja, mas que é desumano, ah, isso é!





Cruzeiro: encontro marcado na segunda-feira

Os conselheiros do Cruzeiro têm encontro marcado com Ronaldo e sua equipe na segunda-feira, dia 4, para votarem a possibilidade de Ronaldo Fenômeno ter a posse das Tocas da Raposa 1 e 2, na SAF.



É um pedido dele, que alega que sem essa condição ficará difícil assinar o contrato de compra, pois, até aqui, assinou apenas uma carta de intenção. Eu acredito num consenso, pois o os conselheiros que participaram da transformação do Cruzeiro Esporte Clube em Sociedade Anônima do Futebol querem preservar patrimônios do clube.



Quando falo conselheiros, falo dos sérios, não daqueles que estiveram envolvidos no escândalo da gestão do presidente que renunciou.



Os conselheiros sugerem 40% para o clube e 60% para Ronaldo. Mas admitem até 70% para o Fenômeno e 30% para o clube. Ele quer manter os 90% e deixar apenas 10% para o clube. Acho que o consenso é o melhor caminho.



Se cada um ceder um pouco, quem sairá ganhando é a torcida e o Cruzeiro, o grande campeão das Minas Gerais.