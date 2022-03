Torcida lotou o Maracanã nos 4 a 0 sobre os chilenos, num belo ensaio do Brasil para o Mundial que começa em novembro (foto: CARL DE SOUZA/AFP)





Fora da Copa do Catar (a segunda vez consecutiva, já que não se classificou para a Copa de 2018, na Rússia), o futebol italiano precisa repensar seus valores. Fortíssimo nas décadas de 1980 e 1990, perdeu o protagonismo para o futebol inglês. Ficar em segundo lugar no grupo que teve a Suíça, classificada, levou os italianos para a repescagem. Esperava-se um confronto com Portugal, que passou pela Turquia, mas a Itália foi eliminada pela Macedônia. A campeã europeia sucumbiu a um futebol desconhecido. O técnico Roberto Mancini não é culpado. Os jogadores, a maioria em má forma física e técnica, eliminaram a Itália. O futebol no país da Bota precisa ser repensado rapidamente.





Neymar e a garotada





A Seleção Brasileira não tomou conhecimento no Chile e não precisou ser brilhante para fazer 4 a 0 e se manter invicta nas Eliminatórias. Tite começa a descobrir novos talentos e dar chances a eles. Neymar já não é o centro das atenções, embora seja nosso único craque. Vinicius Junior surge como outro destaque. Antony, Matheus Cunha, Raphinha são outros que têm correspondido e deverão estar no Catar. Sorte de Tite, pois com essa garotada nosso futebol volta a ser brilhante.





Maracanã e a torcida carioca





A Seleção joga muito pouco em Rio e São Paulo, mas acertou em cheio ao pôr Brasil e Chile no Maracanã. A torcida carioca compareceu em peso e deu demonstração de amor ao escrete canarinho. Se antes havia uma distância entre povo e jogadores, neste ano de Copa a coisa começa a funcionar a favor da nossa Seleção, o que é ótimo. Foi a despedida da Seleção em território nacional, pois vai jogar na Bolívia o último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Catar, e alguns amistosos na Europa. Tomara que a Seleção recupere seu prestígio com o povo brasileiro e vá em busca do hexa.





Neymar não vai à Bolívia





Estão condenando Neymar por ter tomado o cartão amarelo que o deixa de fora do jogo em La Paz. Fez muito bem ele. Jogar na altitude de 3.600 metros é desumano. Fiz um único jogo lá, em 1997, e passei muito mal. O Brasil está classificado com sobras, e Neymar precisa se preservar, pois é o nosso grande talento e esperança para o hexa. É uma chance de Tite pôr os garotos em campo, pois, além de não sentirem os efeitos da altitude, podem ir ganhando posições para o Mundial. Brasil e Argentina sobram no fraquíssimo e combalido futebol da América do Sul.







CR7 na Copa?





A vitória sobre a Turquia põe Portugal diante da Macedônia, que eliminou a Itália. Tomara que os portugueses vençam e que CR7 esteja em mais uma Copa do Mundo. Será um prêmio e esse baita atleta e craque, que, aos 37 anos, continua com o vigor e a vontade de um jovem em começo de carreira. Queria muito ver a Itália lá também, mas um time que não passa pela Macedônia realmente não merece ir ao Mundial. E se a Itália tivesse passado, encararia Portugal. Eu torceria pelos nossos irmãos portugueses, justamente por ter em Cristiano Ronaldo um dos grandes ídolos do futebol mundial de todos os tempos.