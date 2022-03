Com boas atuações, Vinicius Junior tem ajudado o Real Madrid a avançar em competições de peso, como a Liga dos Campeões (foto: OSCAR DEL POZO/AFP - 19/2/22)





Preterido por Zinedine Zidane, que pediu a sua venda quando era técnico do Real Madrid, Vinicius Junior ganhou moral com Carlo Ancelotti, conquistou seu espaço e hoje é o jogador mais valioso do planeta, segundo pesquisa. Jovem demais, tem se destacado ao lado do experiente Benzema, fazendo uma temporada brilhante. No Santiago Bernabéu, quarta-feira, teve seu nome cantado pela torcida em reconhecimento à sua grande atuação na eliminação do PSG da Liga dos Campeões da Europa. Vini Junior foi um dos destaques, com uma assistência para Benzema, que marcou três vezes. Seu empresário, Frederico Pena, e seus sócios, todos de BH, estavam felizes da vida no estádio e já vislumbram a possibilidade de seu atleta se tornar o melhor do mundo em breve.





Fase ruim





Vinicius Junior foi vendido ao Real por R$ 160 milhões, com apenas 17 anos, e demorou a engrenar. Adaptação ao estilo de jogo europeu, o frio e todas as adversidades. Contou com o apoio de sua equipe e, fundamentalmente, do presidente do clube, Florentino Pérez, que não aceitou o pedido de Zizu para negociá-lo. Dessa forma, ele foi amadurecendo e, agora, ganha corpo e alma no clube merengue e na Seleção. O melhor ano de sua carreira até aqui, que pode ser coroado em 28 de maio, caso o Real esteja na final da Champions, em Paris.





Mbappé a caminho





Uma boa fonte em Madrid me garantiu que Mbappé, definitivamente, irá para o Real Madrid na próxima temporada. Livre para assinar com qualquer clube, ele estava protelando pela possibilidade de chegar à final da Champions com o PSG. Com a eliminação para o próprio Real, na quarta-feira, é possível que já assine o pré-contrato e sairá de graça para o clube merengue. O PSG chegou a oferecer uma boa quantia, mas, segundo Leonardo me disse em Paris, semana passada, bem longe do que os jornais franceses estão anunciando. Mbappé quer ser campeão da Champions League e melhor jogador do mundo. Sabe que no Real essa possibilidade é gigantesca.





Pedido de prisão





O Ministério Público da Suíça pediu a condenação do dono do PSG, o príncipe catariano Nasser Al-Khelaifi, e do ex-secretário geral da Fifa Jérome Valcke por tráfico de influência na negociação dos direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2026 e 2030. Segundo relatou o MP, o príncipe teria dado uma casa na Sardenha para Valcke, em troca de favorecimento. Valcke foi banido pela Fifa, assim como vários dirigentes mundo afora, mas parece que não se emenda. Resta saber se a Justiça suíça vai acatar o pedido. Seriam 28 meses de prisão para o príncipe e 35 meses para Valcke. Pelo que vimos no Fifa Gate, somente dirigentes da América do Sul e América Central foram condenados e enjaulados. Platini e Blatter foram banidos, mas não presos.