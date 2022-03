Roberto Carlos ajuda Ronaldo e Cruzeiro e critica violência no Brasil

Roberto Carlos, 'parceiro dons bons' (foto: cbf.com.br)

MADRI – Passei os últimos 7 dias na Europa, entre Paris e Madri, buscando algumas reportagens especiais e acompanhando a Champions League. Jantei com Roberto Carlos, ex-lateral da Seleção Brasileira, parceiro dons bons, na terça-feira, na casa dele, e fizemos uma bela entrevista, que vou reproduzir em breve, aqui neste espaço, no meu canal de youtube e no meu Blog, no Superesportes.



Viajamos juntos por esse mundo por quase 20 anos, época boa do jornalismo e da boleirada. Eles aceitavam críticas e elogios, no mesmo tom, e gostavam da imprensa séria, pois naquela época não havia tantos canais, redes sociais e por aí afora. Quem viajava com a Seleção era mesmo qualificado.





13:57 - 23/02/2022 Vamos dar amor a Neymar e à Seleção Brasileira? Um dos pontos abordados com Roberto Carlos foi sobre a compra do Cruzeiro por Ronaldo Fenômeno. Roberto não me surpreendeu quando me disse que tem ajudado Ronaldo, com conselhos e propostas de projeto. “Eu sempre estou ao lado do Ronaldo, em tudo. É um irmão que fiz no futebol e jamais estivemos longe. Esse projeto do Cruzeiro vai vingar e será duradouro. O projeto é muito interessante, pois partiu praticamente do zero, reestruturando tudo no clube. A equipe que está lá é da mais alta confiança. O Ronaldo é o presidente, mas tem um time forte no trabalho dos bastidores, pois pegou terra arrasada. O Cruzeiro não deixou de ser gigante por estar na Série B, mas precisa voltar à elite o mais rápido possível. O caminho está sendo pavimentado para isso”.





Diretor do Real Madri, homem da confiança do presidente, Florentino Perez, Roberto diz que a estrutura do clube merengue é completamente diferente da maioria dos clubes da Europa e da SAF, que chega ao Brasil. “O Real Madri não é do Florentino. Ele é o presidente. O Real Madri pertence aos sócios, e é, com certeza, o maior time do mundo, haja vista o número de conquistas. Vocês vão ver quando o Santiago Bernabeu, que está sendo remodelado, estiver pronto. Vai ser coisa de outro mundo”. Por ser um clube tão forte, o clube merengue tem patrocínios fortíssimos, o que lhe permite contratar os jogadores mais caros do planeta. Neymar esteve na mira, mas optou pelo Barcelona, e perdeu a chance de se tornar o melhor do mundo. “Se ele estivesse aqui, teria sido eleito o melhor do mundo, duas ou três vezes”.





Sobre as obras no Santiago Bernabeu, que têm um custo estimado em R$ 3 bilhões, o estádio, com capacidade para mais de 80 mil pessoas, terá teto retrátil, camarotes mais confortáveis, e uma estrutura que nenhum outro clube tem. A conclusão das obras está prevista para o final de 2023. “Eu tenho acompanhado o projeto dia a dia. Esse estádio vai ficar fantástico. A maquete é linda. Como embaixador do clube no mundo, me orgulho demais. E vale lembrar que eu viajo com o time em todos os jogos. É uma exigência do presidente, que entende minha experiência para ajudar os jogadores, principalmente os mais jovens”.





Roberto Carlos chegou a morar no Brasil por um ano, mas não suportou a violência. “Eu tentei, mas, infelizmente, a violência no Brasil tem níveis assustadores. Eu amo meu país, todos sabem disso, mas não poderia expor minha família. O futebol está violento, e é preciso ação imediata das autoridades. No jogo Atlético e Cruzeiro o árbitro foi ameaçado de morte, isso não pode acontecer. Futebol é lazer, diversão, gozação. Qualquer coisa fora disso, e que parta para a violência, é caso de polícia”.



Isso se é só uma prévia da bela entrevista, de 37 minutos, que irá ao ar nos meus canais, tão logo eu faça a edição. Prometi que iria caprichar e enviar para ele postar no canal dele também, no mesmo dia em que eu lançar no meu canal de Youtube.

COELHO

A situação ficou complicada, pois o América deveria ter feito o resultado em casa, para jogar com mais tranquilidade contra o Barcelona de Guaiaquil, na terça-feira, lá. E teve a sorte de ver o atacante do adversário perder um pênalti no fim do jogo, cobrando para fora.



O Coelho surpreendeu a todos, quando se classificou em cima do Guarani, lá no Paraguai. Será que consegue novo milagre, no Equador, semana que vem? Para isso, terá que criar mais, pois no jogo no Independência faltaram mais objetividade e jogadas agudas, de quem realmente quer a vaga na fase de grupos da Libertadores.