Em ano de Copa do Mundo, estou muito atento ao nosso único craque, Neymar. Um extra-série, que precisa estar focado para nos ajudar na conquista do hexa, no Catar. Desde o começo do ano tomei a decisão de apoiar Neymar, jogador, é claro, dar a ele carinho e atenção, para que desenvolva o que de melhor sabe, que é jogar futebol. Está entre os 3 melhores do mundo, sendo que Messi e CR7 já estão na descendente, e cabe a Neymar ocupar esse espaço.





Não sei se Neymar quer ser o melhor jogador do mundo. Talvez esse não seja o desejo dele. Nós, brasileiros, é que queremos ter o melhor do mundo, pois o último foi Kaká, em 2007. Neymar jogou poucos minutos na partida contra o Real Madrid, vencida por 1 a 0 pelo PSG, jogo de ida, pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Em Madri, dia 9, em jogo de volta, deverá ser titular. O empate bastará ao time francês para avançar na competição. O sonho da conquista inédita está cada vez mais evidente.





Na Seleção Brasileira, com a garotada que está aí - Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Raphinha e Antony, entre outros -, Neymar será o maestro da cia. O Brasil continua sendo um dos fortes favoritos ao título, assim como Alemanha, Itália (caso se classifique na repescagem), França, Inglaterra e Argentina. Não acredito em algo diferente disso. A Espanha se renovou e joga belo futebol, mas, não sei se a garotada terá o “couro duro” para uma disputa de Mundial.





Assisti a série de Neymar na Netflix. Gostei muito dos seus depoimentos e do seu pai. Mostrou um pouco mais do ser humano que ele é. Aliás, mesmo com as críticas que fiz a ele, na Copa de 2018, sempre tive da parte dele um tratamento carinhoso. É um garoto educado, sorridente e do bem. Vejam que mesmo atuando pouco tempo contra o Real, Neymar deu um belo passe de calcanhar para o gol de Mbappé. Ele é gênio da bola.





O brasileiro tem um sentimento de ódio e amor por Neymar, mas é preciso virarmos a chave e apostarmos só no amor. Há vários casos de jogadores com idade acima de 28 anos, que se tornaram campeões do mundo. Aos 30, quem sabe chegou a hora de Neymar levantar o caneco mais cobiçado do mundo? Que assim seja.





Não podemos deixar alemães e italianos encostarem no Brasil, chegando aos 5 títulos mundiais. Temos é que chegar ao hexa, para mantermos a boa distância, que sempre mantivemos. Para isso, contamos com o nosso maior craque: Neymar.





