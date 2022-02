Alvimar e Paulo Henrique Pentagna pedem demissão de conselho do Cruzeiro

Alvimar Perrela (foto: Arquivo pessoal)

Alvimar Perrella e Paulo Henrique Pentagna Guimarães não fazem mais parte do Conselho Fiscal da SAF Cruzeiro. Eles protocolaram na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais o pedido de demissão, por não concordarem com a forma como o atual presidente e seus correligionários estão tocando a SAF.É sabido que, até agora, Ronaldo Fenômeno assinou apenas uma carta de intenção de compra da SAF, mas, por enquanto, quem manda ainda é Sérgio Rodrigues, até que o contrato definitivo seja assinado com o ex-jogador e hoje empresário. O protocolo tem o número MGN2244292605 e a data é de 14-02-2022.Agora o Cruzeiro tem que eleger os substitutos dos membros do Conselho de Administração. Um dos motivos, segundo a fonte, é o fato de “não ter havido transparência na divulgação do contrato da venda de 90% da SAF para Ronaldo Fenômeno, pois até hoje, as cláusulas não foram reveladas.""A XP Investimentos dizia ter 15 propostas para a compra do clube, mas, depois que o conselho aprovou a venda de 90% da SAF, menos de 12 horas depois, o presidente já estava em São Paulo, sozinho, sem ter comunicado a nenhum de nós, fechando o negócio com o Ronaldo, segundo consta por R$ 400 milhões, algo em torno de 80 milhões de dólares, que consideramos muito baixo valor. Os conselheiros er torcedores estão exigindo que se ponha as cartas na mesa e que toda a negociação seja divulgada”, informa uma fonte da coluna.A fonte diz também que a negociação do Vasco com a 777 Partner é transparente desde o primeiro momento, “pois o presidente, Jorge Salgado, e sua equipe foram aos Estados Unidos, assinaram a carta de intenções e divulgaram a venda de 70% da SAF por R$ 700 milhões, quase o dobro do que o Cruzeiro irá receber, e em tempo bem menor. Além disso, haverá um aporte de R$ 1 bilhão para pagamentos de dívidas. O Cruzeiro também terá R$ 1 bilhão, mas, em 6 ou 10 anos, isso, claro, caso Ronaldo não desista do negócio, pois ainda pode fazê-lo a qualquer momento.”Ronaldo tem dado as cartas com contratações e demissões, e não parece disposto a desistir da compra. Porém, até que o contrato seja assinado em definitivo, quem manda no clube é o atual presidente, que ainda detem os poderes para decisões. A gente percebe, porém, que ele tem sido muito tranquilo e sem opinar nas atitudes do novo comprador. O Cruzeiro tem melhorado, dentro de campo, mas é visível que, para o acesso à elite, ainda falta muita coisa.É claro que ter Ronaldo Fenômeno como dono tem um peso maior do que qualquer outro comprador. Ele foi um dos grandes gênios da bola, vencedor por onde passou, pentacampeão do mundo, marcando dois gols na final da Copa contra a Alemanha, e tem uma carreira bem sucedida na área empresarial. Resta saber os motivos de não terem sido divulgadas as outras 14 propostas, nem tampouco esclarecidos para o torcedor vários pontos da negociação.O torcedor questiona se não havia uma proposta maior e mais interessante do que essa. Levando-se em conta que o Vasco conseguiu R$ 700 milhões, ou seja, R$ 300 milhões a mais que o Cruzeiro, é preciso saber o motivo de o clube carioca valer quase o dobro do clube mineiro, sendo que o Cruzeiro tem mais títulos nacionais e internacionais que o Vasco.