Não à venda do Shopping e a Menin

(foto: Wikimedia Commons)

Semana passada fiz uma coluna , sugerindo a venda do restante dos 50% do shopping Diamond Mall que pertencem ao Atlético para o mecenas que manda no clube. Recebi milhares de mensagens de conselheiros e torcedores me xingando, dizendo que não admitem tal possibilidade, pois é um patrimônio do clube, numa região nobre e bastante valorizada. É sabido que o clube-empresa não é obrigatório, e não sei se torcedores e conselheiros do alvinegro pensam nessa possibilidade.A verdade é uma só: realmente eles têm razão quanto ao patrimônio inestimável que é o shopping. Um orgulho para milhões de atleticanos, que têm nele uma boa fonte de renda, além, é claro, do orgulho de seu clube ser o detentor de tal patrimônio. Dou o braço a torcer, pela quantidade de mensagens e justificativas que recebi. O Atlético é um gigante que pode caminhar com suas próprias pernas, sem precisar vender qualquer de seus ativos.Ainda que vire empresa, não é necessário vender patrimônio. Como dizia meu velho e saudoso pai, patrimônio físico, leia-se terreno ou imóvel, não se vende, se puder, compra-se mais. Realmente aquele espaço em Lourdes é um dos laços e das boas lembranças que o torcedor alvinegro tem. Debaixo da antiga arquibancada do campo de Lourdes, dormiram vários craques, que fizeram a história do alvinegro. É sabido também o quanto o Atlético lutou para manter aquele espaço sob seu domínio. Não vale a pena abrir mão, por dinheiro nenhum, da parte que lhe cabe como patrimônio e como fonte de receitas.Atualmente o clube recebe cerca de R$ 10 milhões, anualmente, do aluguel do shopping, o que não deixa de ser uma boa receita.“Se há dívidas e paga juros de cerca de R$ 50 milhões, por ano, é preciso criar alternativas que possam sanear tais pendências, sem vender patrimônio. Será uma irresponsabilidade muito grande. O shopping é no coração de Lourdes, bairro mais valorizado de BH, e vale uma fortuna. Já venderam uma parte e não admitiremos que vendam o restante. Nem que tenhamos que impetrar uma ação judicial. Além disso, pelo que tenho conversado com os conselheiros, a maioria é contra. Aceitamos a colaboração dos mecenas e pagaremos os empréstimos feitos, mas eles não são os donos do Atlético. O clube pertence a uma torcida apaixonada, que gosta de preservar seu patrimônio”, alega um dos conselheiros, que prefere não se identificar.Pelo que percebo, se os atuais dirigentes e mecenas insistirem na venda do restante do shopping, sob o argumento de terminar o estádio ou de quitar dívidas, é bom se prepararem para uma longa batalha judicial. Os conselheiros decidem e vejo que a maioria não quer se desfazer de tal patrimônio. Vejam o exemplo do Flamengo, que vivia endividado até os cabelos, mas que, com uma gestão eficiente e enxuta, de corte de custo, quitou parte gigante da dívida, tornando-se superavitário, sem vender um ativo sequer. Pelo contrário, o Flamengo está adquirindo terrenos para a possível construção de um estádio, e a sede da Gávea poderá se transformar num shopping center, pertencente ao clube.Que o Galo siga o mesmo exemplo e procure fazer um choque de gestão, quitando suas dívidas com suas receitas, sem vender um ativo sequer. Com a inauguração do estádio, certamente outras receitas virão, e o clube poderá se valer delas para livrar-se das dívidas acumuladas ao longo dos anos. Ter um patrimônio como o shopping Diamond Mall, pelo que percebi pelas mensagens que recebi, é um orgulho para os atleticanos.