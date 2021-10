No duelo no Mineirão pelo primeiro turno, melhor para o Galo, que venceu por 2 a 1 com gols de Savarino (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 7/7/21)







Meio século de sofrimento, de tristeza e angústia pode terminar hoje, caso o Atlético Mineiro vença o Flamengo no Maracanã. Com 13 pontos de vantagem sobre o principal concorrente no Campeonato Brasileiro, o alvinegro está com as duas mãos na taça, já que precisa de cinco vitórias para selar o título tão sonhado. Dos grandes clubes, é o mais longevo sem ver a cor do troféu. O outro é o Internacional, que não ganha o Brasileirão desde 1979. E ainda que perca para o rubro-negro, que vive pequena crise, o Galo poderá conquistar o troféu mais à frente, a não ser que o time carioca tenha uma arrancada surpreendente e que o alvinegro perca pontos preciosos, no que não acredito.





Nos últimos jogos entre os dois, o Galo tem maltratado o Urubu. Goleadas e vitórias consistentes acarretaram demissões de Domènec Torrent e Rogério Ceni, e há quem aposte que, em caso de derrota hoje, Renato Gaúcho possa cair. Ele entregou o cargo após a eliminação da Copa do Brasil, mas a diretoria o manteve. A torcida pediu sua cabeça num ato de ingratidão. Há um mês, o cara era elogiado por ter feito o Flamengo vencer jogos com goleadas e futebol de primeira linha. Bastou ele perder jogadores importantes para seleções sul-americanas e ter alguns atletas no departamento médico para o time cair de forma assustadora. A data-Fifa não é respeitada no Brasil, e o Flamengo foi duramente prejudicado pela CBF. Renato não tem culpa disso, pois trabalha com o material humano que lhe é dado. Ficar sem Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Éverton Ribeiro prejudica o trabalho.





Conversei com Cuca na quinta-feira. Com os pés no chão, ele disse que ainda falta muita coisa, e sabe que se não ganhar pelo menos uma taça será contestado e execrado, como foi assim que chegou ao clube. Havia um movimento contra sua contratação e, depois de contratado, sofreu duras críticas da torcida, que pediu sua demissão. Deu a volta por cima, com seu trabalho sério e competente, e levou o Galo a esse estágio excepcional. Calejado no futebol, sabe que só vitórias mantêm um treinador no cargo. Cuca recuperou vários jogadores medianos, e depois de uma briga com Hulk o transformou numa espécie de centroavante, que tem dado grandes resultados, sendo considerado o melhor jogador do Brasileiro. Porém, o mesmo torcedor que hoje enaltece Cuca é aquele que irá xingá-lo, caso nada dê certo daqui pra frente. O torcedor é passional sim, e está no seu papel. Nós, da imprensa, é que não podemos ser. Se está ruim, temos de apontar os erros. Se está bom, temos de enaltecer.





A rivalidade fica por conta do torcedor alvinegro, pois, para a torcida do Flamengo, rivais são Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians e Palmeiras. O rubro-negro não considera o Galo como rival, pois nunca perdeu taças para ele. Já os alvinegros odeiam o Flamengo por causa de um jogo em 1981 no Serra Dourada, em que o árbitro José Roberto Wright prejudicou o Atlético de forma vergonhosa. De lá para cá, o Flamengo perdeu alguns jogos para o Galo, mas troféus, jamais. O Maracanã deverá estar lotado, pois o torcedor rubro-negro ainda acredita na conquista do tri Brasileiro consecutivo. Os atleticanos querem fazer barulho e conseguir mais uma grande vitória.





Será mais uma página desse jogo que, toda vez que ocorre, toma proporções gigantescas. Que o Galo, Hulk e cia estejam inspirados para vencer e praticamente definir a conquista da tão sonhada taça. O torcedor está louco para soltar o grito preso na garganta há 50 anos. E olha que pode vir em dose dupla, caso o Galo vença também a Copa do Brasil. O Maracanã vai estar lindo, e que tenhamos um jogo digno dos dois melhores times do Brasil na atualidade, como também eram no começo dos anos 1980.





