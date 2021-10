Galo vence e está a 15 pontos da taça

Jair marcou o segundo gol na vitória atleticana sobre o Cuiabá (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Atlético venceu mais uma, com gols de Hulk e Jair, e um de Nathan, contra, derrotando o Cuiabá por 2 a 1, de virada, que jogou no seu estilo 'boca de bode', bem fechado. Com o resultado, o alvinegro chegou aos 59 pontos, e, com mais cinco vitórias em 10 jogos restantes, deverá levantar o troféu, já que está a 11 pontos do vice-líder, Fortaleza, e a 13 do Flamengo, que tem dois jogos a menos.









A derrota do Flamengo para o Fluminense, no sábado, deu um gás ainda maior ao Atlético, para derrotar o Cuiabá, chegar aos 59 pontos e ficar bem mais perto do bicampeonato. Com excelente regularidade em casa, e com o maior número de vitórias, 17, o Galo sabia que esse era um jogo-chave para se distanciar ainda mais dos perseguidores, principalmente, Flamengo e Fortaleza.





O rubro-negro tem dois jogos a menos, e com uma vitória, o time mineiro abriria 13 pontos. Lembrando que sábado, teremos o clássico que pode definir o campeonato, caso o Atlético derrote o Flamengo, no Maracanã. Por isso mesmo, Cuca pôs em campo o que tem de melhor, no momento, já que sua equipe está praticamente classificada para a final da Copa do Brasil, e poderá até poupar jogadores para o jogão de sábado.





Porém, o Galo não poderia começar pior. Nathan, com a bola dominada, atrasou para Everson, que também falhou e viu a bola entrar, mansamente. Que bobeira! Cuiabá 1 a 0. No lance seguinte, escanteio batido, Nacho tocou para Arana, que tocou para Keno, que foi ao fundo e cruzou para Hulk, debaixo do gol, empatar: 1 a 1. O bandeira deu impedimento, mas o VAR confirmou o gol.





O Cuiabá chegou em bela cabeçada de Jeníson, que Everson salvou em cima da linha, mandando a escanteio. Que começo eletrizante. Jeníson arrancou, limpou a defesa do Galo e chutou cruzado. Everson deu rebote e no segundo lance, segurou a bola. Cleisson finalizou para fora. O Cuiabá tinha muitos cuidados defensivos, mas não deixava de atacar também, chegando com algum perigo. Mas é claro que o Galo impunha sua melhor técnica. Jair levantou na área. Keno cabeceou no canto, mas Walter segurou firme.





Arana fuzilou no seu melhor estilo. A bola foi fora. Aliás, Arana deveria ser o titular da Seleção Brasileira. Está jogando muito. Hulk arriscou da entrada da área. A bola passou perto. Arana pegou o rebote do escanteio e chutou forte. Houve desvio e outro escanteio foi marcado. O Galo não conseguia furar a defesa do Cuiabá. Mas furou em cruzamento da esquerda de Arana, que Jair subiu e fez, de cabeça, 2 a 1. Era o fim do primeiro tempo.





O gol dava tranquilidade para o Galo voltar e fazer mais um ou dois na etapa final, pois o Cuiabá não iria se abrir em busca do empate, já que não sabe jogar dessa forma. Logo na saída, Hulk foi lançado e fez o gol, em frango do goleiro Walter. Porém, o VAR pegou o toque no braço de Hulk e o árbitro anulou. Cleisson arriscou o chute para fora. Nacho aproveitou boa jogada de Zaracho e chutou forte. Walter defendeu. O terceiro gol do Galo era questão de tempo.





A massa empurrava o time o tempo todo. Os 59 pontos estavam pertinhos e o alvinegro não poderia desperdiçar essa chance, mesmo porque o Cuiabá não tinha poder ofensivo. Arriscava um contra-ataque, vez ou outra. Nacho recebeu na área, driblou e tocou de pé direito, para fora. Cuca resolveu mexer no ataque, pondo Savarino e Vargas. Saíram Zaracho e Keno. Guga arrancou pela direita e tocou para Hulk, que dominou e bateu forte. Walter pegou firme. João Lucas entrou livre na área e chutou fraquinho, nas mãos de Everson.





30 mil pessoas empurraram o Galo rumo à vitória. Agora, é virar a chave e encarar o Fortaleza, no Ceará, quarta-feira, com a vantagem de poder perder até por 3 gols de diferença. Não tenho dúvidas de que o Galo está na final da Copa do Brasil. E Sábado, que venha o Flamengo.