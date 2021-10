Galo e Athletico-PR farão a finalíssima da Copa do Brasil

Mesmo poupando jogadores, e tendo desfalques, o Atlético era muito superior e não parecia correr riscos (foto: Pedro Souza/Atlético)



O Alético já estava garantido na final da Copa do Brasil, depois de fazer 4 a 0 no Fortaleza, no jogo de ida, no Mineirão. E no jogo de volta, no Castelão, se deu ao luxo de poupar jogadores, e, ainda assim, venceu o adversário por 2 a 1, gols de Diego Costa e Hulk , que entrou no fim do segundo tempo, mostrando sua força e sua superioridade. E para a alegria da torcida alvinegra, o Flamengo foi eliminado pelo Athletico-PR, no Maracanã. Dessa forma, Galo e Athletico-PR farão a grande finalíssima da Copa do Brasil.





23:30 - 20/10/2021 Galo goleia e carimba sua classificação no Mineirão O Galo entrou classificado, pelo placar conseguido em casa, 4 a 0 no jogo de ida, e Cuca se deu ao luxo de não pôr Hulk em campo, poupando-o para a “decisão” de sábado, contra o Flamengo. Porém, quem entrou foi Diego Costa, outro grande jogador.A missão do Fortaleza era ingrata e improvável. Teria que fazer quatro gols para levar a decisão para as penalidades, ou cinco, se quisesse passar direto. Cá pra nós, missão impossível, diante da qualidade do Galo. Não existe jogo ganho antes de ser realizado. O Fortaleza poderia até vencer a partida, mas ganhar a classificação, eu jamais acreditaria.



Vargas perdeu uma boa chance. Enquanto isso, no Maracanã, Nikão fazia Athletico-PR 1 x 0 Flamengo. Neste momento, o time mineiro e o paranaense estavam classificados para a final. No Castelão, o Galo tinha uma postura mais defensiva. Queria explorar os contra-ataques e não precisava se expor. O Fortaleza não tinha força ofensiva, mas precisava fazer gols. A defesa do Galo é das mais seguras do país. Wellington Paulista chutou mal, a bola sobrou para Edinho, mas ele chegou atrasado.



Mesmo poupando jogadores, e tendo desfalques, o Atlético era muito superior e não parecia correr riscos. Cuca é inteligente e vivido. Sabia que chamando o adversário para seu campo, poderia fazer um gol numa jogada em contra-ataque. O Galo não precisava fazer gol. O resultado era amplamente favorável e bastante confortável.



Enquanto isso, no Maracanã, o Furacão apenas se defendia e vencia o Flamengo. O árbitro marcou pênalti em Bruno Henrique, mas o VAR o chamou e ele voltou atrás. O Galo dava seu primeiro chute aos 43 minutos. O Fortaleza não tinha forças para chegar com competência. O time é limitado. No Maracanã, contra-ataque do Athletico-PR, Nikão recebeu e chutou. Diego Alves engoliu um frango. 2 a 0.



No segundo tempo, Cuca pôs Dodô na vaga de Arana, para descansar o melhor lateral-esquerdo do Brasil. Ele podia se dar a esse luxo, já que sabia que não perderia a classificação. No Maracanã, Michael fez jogada de craque, driblou cinco e chutou, cara a cara com Santos, que fez defesa milagrosa. No Castelão, Diego Costa fez 1 a 0 para o Galo, deixando a situação ainda mais tranquila.



“Era um olho no peixe e outro no gato”. O Flamengo perdia um gol atrás do outro e a torcida ficava furiosa. E no fim do jogo, o Athletico fez o terceiro gol, matando o Flamengo. Já a torcida do Galo comemorava os 5 a 0, no placar agregado e a garantia da final da Copa do Brasil. E melhor ainda: o Flamengo estava sendo eliminado no Maracanã. Diego Costa deu lugar a Sasha.



O Galo estava soberano, tranquilo, e podia fazer as experiências que bem entendesse. Descansar seus principais jogadores para o clássico de sábado. Mas Hulk estava com fome de gol. Entrou no fim do segundo tempo, bateu a penalidade máximae fez Galo por 2 a 0. No fim, Romarinho diminuiu para 2 a 1, mas nada que tirasse a alegria da massa. O árbitro deu o apito final, o Galo confirmou sua supremacia e vai encarar o Athletico-PR na grande decisão da Copa do Brasil.



Para a alegria da torcida alvinegra, o Flamengo foi eliminado e derrotado, em pleno Maracanã, por 3 a 0. O Galo pode ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Ao Flamengo, está restando tentar ganhar a Libertadores. Mas, para isso, terá que superar o Palmeiras, que está crescendo na hora certa.