Galo goleia o River e está na semifinal da Libertadores

Pela Libertadores, o Galo volta a jogar dia 22 de setembro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A) Atlético Mineiro não tomou conhecimento do River Plate, e o derrotou por 3 a 0, no Mineirão, gols de Zaracho (2) E Hulk, garantindo vaga na semifinal da Copa Libertadores, para enfrentar o Palmeiras, com a vantagem de decidir em casa, pois foi o maior pontuador na fase de grupos. O técnico Cuca, que recuperou Vargas, Mariano e outros jogadores, deu um nó tático em Gallardo. Se o Atlético vive esse grande momento, deve a ele a organização e montagem da equipe. E é claro, a qualidade de Hulk, que está arrebentando com a bola, fazendo gols ou dando assistências. Mineiro não tomou conhecimento do River Plate, e o derrotou por 3 a 0, no Mineirão, gols de Zaracho (2) E Hulk, garantindo vaga na semifinal da Copa Libertadores, para enfrentar o Palmeiras, com a vantagem de decidir em casa, pois foi o maior pontuador na fase de grupos. O técnico Cuca, que recuperou Vargas, Mariano e outros jogadores, deu um nó tático em Gallardo. Se o Atlético vive esse grande momento, deve a ele a organização e montagem da equipe. E é claro, a qualidade de Hulk, que está arrebentando com a bola, fazendo gols ou dando assistências.





13:12 - 15/08/2021 Aplausos ao "Mestre" Cuca Mineirão, depois de mais de 500 dias. Será que estavam todos vacinados e com os testes para detectar Covid, em dia? Com 1 minuto, Hulk tentou o primeiro chute. Vargas teve grande chance em passe de Hulk. Ele fuzilou e Armani defendeu. No lance seguinte, o mesmo Vargas cabeceou, venceu Armani, mas a bola foi para fora, tirando tinta do poste. Zaracho recebeu na área e chutou forte. Armani fez outra grande defesa. O Galo começou arrasador. Só aos 8 o River chegou em cabeçada que Everson defendeu. Depois melhorou sua postura ofensiva, principalmente nas jogadas aéreas. Mathias Suárez chutou da entrada da área. Everson fez defesa gigante! O Galo tinha um combustível a mais: 17 mil torcedores, que voltavam ao estádio do, depois de mais de 500 dias. Será que estavam todos vacinados e com os testes para detectar Covid, em dia? Com 1 minuto, Hulk tentou o primeiro chute. Vargas teve grande chance em passe de Hulk. Ele fuzilou e Armani defendeu. No lance seguinte, o mesmo Vargas cabeceou, venceu Armani, mas a bola foi para fora, tirando tinta do poste. Zaracho recebeu na área e chutou forte. Armani fez outra grande defesa. O Galo começou arrasador. Só aos 8 o River chegou em cabeçada que Everson defendeu. Depois melhorou sua postura ofensiva, principalmente nas jogadas aéreas. Mathias Suárez chutou da entrada da área.fez defesa gigante!





Hulk fez bela jogada pela direita e cruzou. Zaracho, em meia bicicleta, marcou um golaço. Galo 1 a 0. Que golaço! Agora o Galo aumentava sua vantagem. O River precisava de 2 gols. Disputa de pênaltis não teríamos mais. O Galo fazia um grande jogo e a massa empurrava.





Em contra-ataque, Alvarez, cara a cara chutou e Everson mandou à córner. Grande defesa. Cuca usava a mesma camiseta, por baixo do blazer, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Susperstição. E o Galo meteu o segundo, abrindo uma vantagem enorme. Savarino lançou Hulk, que tocou por cima de Armani, marcando um golaço. 2 a 0. Que golaço! O River teria que fazer 3 gols para se classificar, missão quase impossível, diante do grande jogo que o Galo fazia. E o Atlético não parava. Hulk lançou Vargas, mas Armani chegou antes e salvou o que seria o terceiro gol. Que volume de jogo do Atlético. O River estava perdidinho. Ao contrário de outros jogos, o Galo fez um belíssimo primeiro tempo. Entrou para liquidar a fatura.





No segundo tempo o Atlético poderia aumentar a vantagem, já que o River precisava de gols. Com isso, se abriria ainda mais e se o Galo usasse a velocidade, com certeza, aumentaria o placar. Vargas foi lançado e quase marcou. Armani salvou com os pés. Era explorar os buracos deixados pelo River e até golear. Mariano saiu machucado e Guga entrou. Vargas e Hulk continuavam infernais. Hulk avançou em velocidade e tocou para Zaracho. Ele dominou e chutou por cima do gol. O Galo perdeu Jair, também machucado. Tchê Tchê entrou. O River arriscava em chutes de fora da área. Sem perigo. E o Galo aumentou após cobrança de escanteio. No rebote, Savarino cruzou para Zaracho fazer de cabeça 3 a 0. Que jogo do Zaracho! Cuca recuperou esse jogador também. No placar agregado, Galo 4 a 0.





Romero arriscou de fora da área, para fora. Curioso: o Galo nem sentiu falta de seu grande jogador, Nacho Fernández, que estava suspenso. Savarino jogou muito. O Atlético poderia ter metido 5 ou 6, tamanha a facilidade que encontrou, pelos seus méritos. Cuca tirou Hulk, que poderia levar cartão e ficar suspenso no primeiro jogo com o Palmeiras. Entrou Keno. Allan saiu para a entrada de Réver. De La Cruz fez belíssima cobrança de falta e Everson fez uma defesaça. Aliás, ele foi brilhante a partida inteira. O Galo era soberano, dava show e estava garantido na semifinal. Agora é virar a chave porque na semana que vem tem decisão nas quartas-de-final da Copa do Brasil, contra o Fluminense.

Pela Libertadores, o Galo volta a jogar dia 22 de setembro, no Allianz Park, campo do Palmeiras, e sem torcida. A decisão da vaga será no Mineirão, com a torcida alvinegra empurrando o time rumo à final. Na outra semifinal, o Flamengo, que massacrou o fraquíssimo Olímpia por 9 a 2 nos dois jogos, aguarda o vencedor de Barcelona de Guaiquil x Fluminense, que jogam nesta quinta-feira. Poderemos ter semifinais absolutamente brasileiras, caso o Fluminense passe.