A torcida do Galo execrou Cuca. Não o queria nem pintado de ouro. Um movimento forte, de torcedoras, quando ele foi procurado pelo clube, o acusou de crimes que a Justiça Suíça não o condenou, pois ele não os cometeu. Cuca quase recuou em acertar com o Atlético Mineiro, mas a força de sua família, a fé e a certeza de sua inocência, o fizeram encarar o desafio. Como em todos os seus trabalhos, ele começou mal, perdendo jogos, até achar a melhor forma de trabalhar. Achou um pouco do time no Campeonato Mineiro, sagrando-se campeão.









A torcida chegou a pedir sua demissão, antes do título. Porém, como o torcedor é passional, logo percebeu que Cuca daria certo. Ele herdou um grupo mediano, deixado por Sampaoli. E vou aqui citar alguns: Mariano, Bueno, Ígor Rabelo, Nathan, Hyoran, Vargas, Sasha e outros menos votados. Ou esses caras não são medianos? Foi mostrando sua forma de trabalhar, ajustando uma peça aqui e ali, sabendo que estava trabalhando com um grupo nota 6.

A nova diretoria deu à ele Hulk e Nacho Fernández. O primeiro, completamente fora de forma e mal. Não conseguia se encontrar. Contratado para fazer gols, ficou 11 jogos sem marcar. Sugeri a rescisão do seu contrato, porque o indiquei ao amigo, Sérgio Coelho, e fiquei com vergonha. Ele brigou com Cuca, publicamente, pedindo uma sequência de jogos. Cuca deu mais que isso: deu a ele uma nova função, a d e centroavante, já que pelas pontas ele nada produzia. Começou a fazer gols, embora contra equipes de qualidade duvidosa, exceto contra o Corinthians, quando marcou 2 gols. Ficou, novamente, 11 jogos sem balançar as redes, mas, dava assistências, e isso bastava para o torcedor passional. Contra Boca e Ríver, passou em branco.





Hulk, hoje é considerado um dos grandes jogadores do Brasileirão. Tem gente até pedindo-o na Seleção. Vale lembrar que em 49 jogos oficiais pelo time canarinho, em Copa do Mundo, das Confederações e América, não marcou nenhum gol. Isso mesmo: zero gol! Eu não retiro uma linha do que disse quando pedi sua rescisão. Futebol é momento e, naquele momento, ele está muito mal. Hoje, porém, destaco sua importância. Futebol é momento, repito!





Mas, coube ao "mestre" Cuca administrar egos, vaidades e achar o time ideal. Recuperou Zaracho, que a torcida pegava no pé. Melhorou a qualidade de Sasha e Vargas, e o próprio Hulk cresceu em suas mãos. O futebol é assim. O cara vai de herói a vilão, e vice-versa, em 90 minutos. Cuca não se ilude. Sabe que seu time hoje é nota 7, e que precisa evoluir mais. A chegada de Diego Costa trará mais qualidade ao grupo, pois é um jogador experiente, que construiu sua vida toda na Europa, inclusive, naturalizando-se espanhol e servindo a seleção daquele país. Vale lembrar, porém, que ele joga na mesma posição em que Hulk está jogando. Cuca terá que achar espaço para os dois. Há 8 meses sem atuar, Diego Costa em 2020 jogou 30 jogos apenas e marcou 5 gols. É bom o torcedor saber disso! Mas, não deixa de ser uma baita contratação.





O Galo é líder do Brasileiro, com 5 pontos de distância para o segundo colocado. Até aí, nada demais. Ano passado, com Sampaoli, abriu a mesma diferença e terminou em terceiro lugar. Mas há que se ressaltar o trabalho de Cuca, com 9 vitórias consecutivas na competição. Não pode perder o gás, como em edições anteriores. Na Copa do Brasil está nas quartas-de-final e na Libertadores, a um passo de semifinal. Tudo isso graças ao trabalho de Cuca, aquele que foi rejeitado pelos atleticanos, que não o queriam e pediam a sua demissão. Viram como futebol é momento! Quem agora pede a demissão de Cuca, quem não o quer mais? O torcedor pode ser passional, eu não. Trabalho com o que o atleta, o treinador, mostram no momento. Aplaudo a evolução e critico a inércia.





Cuca merece todos os aplausos do mundo, embora ele saiba que uma eliminação para o Ríver ou para o Fluminense, podem custar seu cargo. No futebol há 40 anos, como eu, ele não se ilude com nada. Para mim, os méritos dessa campanha do Galo, com esse time mediano, assim como os outros 18 clubes da Série A, são todos de Cuca. O mestre que sabe trabalhar um time como poucos. Que sabe mudar a postura no vestiário, sem trocar uma peça sequer. Méritos para um treinador que se tornou vencedor.





Para quem não sabe, Cuca já brigou feio comigo, por discordar quando eu dizia que ele era excelente treinador, mas que não era vencedor. Percebendo a injustiça comigo, teve a humildade de se desculpar e eu o perdoei. Hoje, somos grandes amigos e torço muito por ele, seja em que time estiver. Respeito, admiração e confiança são as palavras de ordem entre a gente.





Cuca, parabéns pelo belo trabalho. Ao contrário dos torcedores passionais, se você for ou não campeão, não vou mudar de opinião. Você está entre os 3 melhores técnicos do futebol brasileiro, e com o grupo que tem em mãos, talvez seja hoje o número 1. Que seu trabalho seja coroado de êxito e conquistas. Você as merece. Sei de sua fé e religiosidade, sei o cara família que é. Aqueles que te atiraram pedras, são os mesmos que vão te carregar, caso seja campeão. E, tomara que possa faturar as 3 competições, mas, se tiver que escolher uma, que seja o Brasileirão, afinal, são 50 anos de espera, e o torcedor merece essa taça. Quando digo torcedor, falo sobre os do bem, os racionais. Os bandidos, odiosos e marginais das redes sociais, esses não torcem pelo clube e sim por eles mesmos, e pelo ódio que nutrem pelas pessoas. Você é gigante, "Mestre" Cuca. Sendo ou não campeão, você já é um vencedor!