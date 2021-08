Cruzeiro só empata depois de massacrar o Sampaio Corrêa

Cruzeiro e Sampaio Corrêa empataram por 1 a 1 duelo, no Independência, pela 18ª rodada da Série B (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) Cruzeiro massacrou, finalizou 25 vezes contra três do Sampaio Corrêa, mas ficou no empate por 1 a 1, no Independência, perdendo dois pontos importantes e se mantendo na parte de baixo da tabela da Série B. O líder, Coritiba tem 33 pontos; o Cruzeiro, com 18, ainda sonha com a volta à elite, mas sabe que, se não contratar, não vai atingir o objetivo.



Há alguns bons valores, como o garoto Dudu, outros mais experientes, mas, a maioria do time é composta de jogadores fracos. Pagar dívida na Fifa será fundamental para novas contratações.





O Cruzeiro começou bem, espremendo o Sampaio Corrêa, querendo marcar. Foi criando situações e perdendo as chances. A melhor delas com Rafael Sobis, que recebeu cruzamento na área e, diante do goleiro, ajeitou e chutou por cima. Tirou demais do gol.



O time maranhense jogava por uma bola, mas era muito bem organizado e treinado. É uma equipe que vem fazendo boas campanhas na Série B.



O Cruzeiro vive a triste realidade de não poder contratar por dívidas na Fifa. É uma situação que precisa ser resolvida, pois o técnico Vanderlei Luxemburgo não faz milagre. Todos conhecem a fragilidade do time atual. Jogadores de médios para baixo, com raras exceções.



Pedrinho, eterno parceiro do clube e torcedor de verdade, é o único que pode ajudar neste momento. As dívidas com a Fifa são altas e, vale lembrar, se não forem pagas o clube corre até riscos de rebaixamento. Não se pode brincar.





Se o Sampaio jogava por uma bola, ele a achou. Jean recebeu na direita e cruzou rasteiro. Watson pôs no fundo das redes: 1 a 0. O que era difícil ficou ainda mais complicado.



No segundo tempo, Luxemburgo fez alterações, e a equipe voltou mais ofensiva ainda. Perdeu dois gols incríveis. O primeiro com Sobis, que limpou e chutou em cima de Mota. Depois com Norberto, que invadiu a área e chutou rasteiro. Mota, já batido, ficou olhando a bola explodir no pé da trave.



Só dava Cruzeiro, uma pressão incrível. O gol de empate era questão de tempo. Não havia como o time maranhense segurar. Norberto pegou um rebote diante de Mota e chutou em cima dele. Incrível! A bola não queria entrar.



Thiago e Marcelo Moreno entraram. Luxemburgo dava mais força ofensiva. O goleiro Mota era o melhor jogador, com defesas impossíveis. Claudinho arriscou de fora, Mota mandou a córner. Na cobrança, Marcelo Moreno cabeceou forte e venceu Mota: 1 a 1.



Havia pelo menos mais 25 minutos, com os descontos, para a virada, e o time azul não iria desistir dela. Fábio era espectador privilegiado não tocava na bola, pois o Cruzeiro era todo ataque.



A Série B é sofrida, principalmente para quem não está acostumado com ela. O Cruzeiro está lá, temporariamente, e tem que se planejar para voltar à elite. Vencer em casa é fundamental.



Mota salvava o Sampaio de tomar uma goleada e, quando não defendia, os atacantes azuis chutavam para fora, como na bola que Moreno recebeu de presente da zaga, tirou de Mota e a bola foi rente a trave.



O Cruzeiro criou muito, dominou o segundo tempo inteiro. Falta mais capricho na hora da finalização. A ansiedade é inimiga do time azul. O último lance foi num escanteio para o Cruzeiro. Claudinho cobrou e a zaga rebateu. A Raposa foi castigada pelo excesso de gols perdidos.



Resultado ruim em BH, que deixa a equipe celeste mais distante dos ponteiros.





Diego Costa no Atlético

Conforme antecipamos desde terça-feira, só faltava a assinatura para Diego Costa ser anunciado como jogador do Galo. Ele postou vídeo na internet, dizendo que "é Galo". Está sacramentado.



Um baita reforço, jogador experiente, com nome no exterior, que, assim como Hulk, vai tentar provar seu valor no Brasil. Ambos saíram do país bem jovens, e fizeram carreira no exterior.





Caberá a Cuca arrumar um lugar para ele na equipe. Costa joga na mesma posição em que Hulk está atuando hoje. Porém, os grandes jogadores, sempre poderão atuar juntos.