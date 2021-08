Diego Costa não está com COVID-19. Ele ainda não assinou

Diego Costa se despediu do Atlético de Madrid em dezembro de 2020 (foto: MIGUEL RIOPA/ AFP)

jogador, que me disse que não procede: “Ele está treinando, falamos todos os dias, e não há nada de Covid. O Diego Costa jogou apenas em dois times na Europa: Atlético de Madri e Chelsea, além de ter se naturalizado espanhol. Você acha que ele não está inseguro em voltar ao Brasil, de onde saiu bem novo? É claro que sim. Essa não é uma decisão fácil de ser tomada. A família pesa, e muito. É mentira que Diego Costa esteja com Covid-19 . Conversei, há pouco, com uma fonte ligada ao, que me disse que não procede: “Ele está treinando, falamos todos os dias, e não há nada de Covid. O Diego Costa jogou apenas em dois times na Europa:, além de ter se naturalizado espanhol. Você acha que ele não estáem voltar ao, de onde saiu bem novo? É claro que sim. Essa não é uma decisão fácil de ser tomada. A família pesa, e muito.





07:15 - 13/08/2021 Alerta no Atlético: River eliminou brasileiros após sofrer 1 a 0 em casa contrato, já que está tudo certo, verbalmente. Porém, para os dirigentes, negócio fechado é só mesmo quando ele assinar: “eu não posso garantir, enquanto ele não desembarcar aqui para assinar o contrato e fazer exames médicos. Posso dizer que tudo está muito bem encaminhado, e que ele gostou da nossa proposta e estamos apalavrados,” diz a fonte. O Atlético continua confiante de que ele vai assinar o, já que está tudo certo, verbalmente. Porém, para os dirigentes,é só mesmo quando ele assinar: “eu não posso garantir, enquanto ele não desembarcar aqui para assinar o contrato e fazer exames médicos. Posso dizer que tudo está muito bem encaminhado, e que ele gostou da nossa proposta e estamos apalavrados,” diz a fonte.





Vale lembrar que Diego Costa queria R$ 2 milhões mensais e dois anos de contrato. O Galo ofereceu R$ 1,3 milhão mensais, mesmo salário do Hulk , e bônus por títulos, convocação para a Seleção Espanhola e outras coisas mais. Ele está seduzido em jogar no Brasil, e no Galo, mas a família está pesando. Pelo que percebi, Diego Costa tem medo de trocar a Europa pelo Brasil, já que lá tem uma vida tranquila, do ponto de vista de segurança, e ainda um mercado aberto em outros clubes.





Segundo a fonte, ele tem outras propostas de clubes do Velho Continente, e, além da tranquilidade e segurança, sabe que o salário lá é bem maior do que ele vai receber aqui. Lá é em euros, e, normalmente, jogador na idade dele, ainda consegue uns 5 milhões de euros por temporada. Nesse momento, não adianta estar fechado verbalmente, se a assinatura ainda não aconteceu.