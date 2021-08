Incoerência de Tite nas convocações e safra ruim na Seleção Brasileira

Tite, técnico da Seleção Brasileira (foto: Lucas Figueiredo/CBF)







O técnico Tite convocou a Seleção Brasileira para a rodada tripla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A lista é a seguinte: Alisson, Ederson. Weverton, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Daniel Alves, Alex Sandro, Danilo, Arana, Bruno Guimarães, Cesemiro, Claudinho, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Neymar, Firmino, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Raphinha, Richralison, Gabigol.





Daniel Alves e Thiago Silva, da turma dos 7 a 1, que não jogaram naquela histórica goleada, mas que fizeram parte do grupo do vexame.



04:00 - 14/08/2021 Mesmo com toda a confiança de Luxemburgo, Cruzeiro não sobe Firmino, de quem gosto muito, vive péssima fase no Liverpool. Gabriel Jesus, o artilheiro que não faz gols, E mais uns bondes que jamais vestiriam a camisa amarela, tão banalizada hoje em dia.



Tite não tem tanta culpa porquê a safra é ruim. Quando Daniel Alves foi convocado para a Olimpíada, para encarar adversários fraquíssimos, eu disse que era uma jogada para ele se manter vivo na Seleção até a Copa do Catar.



Thiago Silva já nos entregou em tantas competições, que eu até perdi as contas. Mas, aos 38 anos, tem cadeira cativa na Seleção. Marquinhos é fraco também, assim como Militão. Porém, não temos zagueiros a altura para vestir a amarelinha. Sabe aquele, "não tem tu, vai tu mesmo"? É isso.



Vocês conhecem a minha opinião. Depois de ver a Eurocopa, com seleções medianas, apresentando futebol de alto nível, acho difícil o Brasil ganhar um Mundial. Se jogarmos contra a Dinamarca, hoje, teremos dificuldades. Seleção bem treinada, com modificações táticas modernas e importantes.



Os técnicos europeus, assim como o futebol do Velho Mundo, estão anos-luz à nossa frente.





É uma pena saber que a Seleção anda tão maltratada. Ninguém respeita nossa camisa e nossa história. Na última Copa, tivemos dificuldades contra Sérvia, e Costa Rica, seleções de segunda e terceira linhas do futebol mundial.



Ganhamos da Costa Rica de 2 a 0, com dois gols no tempo extra. Uma vergonha. Só falta Tite querer voltar com Fernandinho, aquele que nos entregou em dois Mundiais. Aí seria demais!





Não posso acreditar em Daniel Alves, que no São Paulo estava jogando no meio, com péssimas atuações, e que na lateral direita não tem mais capacidade física.



Quanto a Thiago Silva, como me disse um grande jornalista do Sport TV, o Chelsea só ganhou a Champions porque ele se machucou com 15 minutos de jogo, e foi substituído. Um cara que emocionalmente é desequilibrado, e que não tem estrutura para jogar pela Seleção. E o pior, há vezes em que Tite o põe como capitão. Um descalabro.





Infelizmente, a lista é essa, é isso o que temos, e não será muito diferente até 2022. Gostei muito de alguns jogadores da Seleção Olímpica. Já que estamos praticamente classificados para o Mundial, por que Tite não aproveita e convoca alguns garotos? Eles poderiam ganhar experiência e até mesmo serem convocados para o Catar.



É preciso ousar mais. A Espanha disputou a Eurocopa com várias jovens promessas, que, com certeza, ganharam maturidade para o Mundial. Técnico que fica na inércia, não vai a lugar nenhum! Ousadia, com segurança, não faz mal a ninguém.





Não adianta convocar jogadores em má forma. Alisson foi muito mal na última temporada no Liverpool. Gabriel Jesus vai mal no City há 4 anos, reserva, de Aguero, que foi para o Barcelona, e, nem assim, ele consegue ser titular. Porém, na Seleção, tem cadeira cativa. São essas incoerências que me fazem ficar desanimado.



E o Fred, do United? Jogador bem mediano, que Tite resolveu abraçar, assim como fez com Tailson e o próprio Fred, que foram passear na Copa da Rússia. Quando ele olhou para o banco, no jogo contra a Bélgica, percebeu a idiotice que fez em convocar jogadores fracos e medianos. O resultado foi mais uma volta para casa, nas quartas de final.



Vamos falar a verdade: a Copa do Mundo começa nas quartas, a não ser que nas oitavas você tenha um confronto com um gigante. Os 3 primeiros jogos, normalmente, são fáceis. Porém, para o Brasil, as dificuldades começam nos 3 primeiros jogos, já que ninguém mais nos respeita. É que o temos para hoje!





Espero que a CBF tenha o cuidado de não "punir" os clubes que cedem jogadores. O Flamengo cedeu Gabigol e Everton Ribeiro, que, diga-se de passagem, não está jogando nada e não merece ser convocado. Gabigol, sim, é artilheiro.



O Galo teve Arana, que está jogando o fino da bola, convocado. Os 3 são importantes para Flamengo e Galo na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Se ficarem um jogo de fora, farão falta e isso pode significar um prejuízo grande às suas equipes.