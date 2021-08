Cuca tem larga vantagem sobre os argentinos

O Atlético Mineiro vai bem, obrigado, nas 3 competições. Líder isolado do Brasileirão , nas quartas-de-final da Copa do Brasil e da Libertadores, mesmo com um time que eu considero mediano. Para os atleticanos mais fanáticos, a equipe é a oitava maravilha do mundo, e tem em, aos 35 anos, o melhor jogador.Fernández, que é diferenciado, ainda não encontrou aquele futebol demonstrado no Ríver Plate, a quem vai enfrentar pela primeira vez, desde que saiu de lá. Mas é o cérebro do time. Pode decidir o jogo num toque, num lançamento.Hulk tá que marca gols, embora tenha passado em branco contra o Boca. Mas, quem sabe, nesta quarta-feira, mostre que não faz gols apenas contra equipes de qualidade duvidosa. Não há como negar que, para o medíocre e falido futebol brasileiro, ele está acima da média. Talvez por isso só tenha brilhado no Leste Europeu e na China, além do Porto , onde foi artilheiro. Nos times de ponta da Europa ou nos grandes centros, não teve oportunidades. Mas, para o nível do futebol brasileiro, ele, Gabigol e outros que fracassaram no Velho Continente, brilham. Gabigol ficou um ano na Inter de Milão e no Benfica, e fez um gol, sendo reserva o tempo todo. No Flamengo, deita e rola nas defesas adversárias.