Cruzeiro 3 x 3 Botafogo, em resultado ruim para os dois

O jogo no Engenhão foi muito disputado e cheio de gols, mas o empate foi ruim para as duas equipes (foto: Vitor Silva/BFR)

Foi um jogo de muitos gols e pouca qualidade. As defesas erraram demais e o Cruzeiro apenas empatou com o Botafogo, no Engenhão, continuando longe dos ponteiros da Série B. Chay marcou os três gols do alvinegro, dois em cobranças de penalidade. Marcelo Moreno, que entrou na fase final, fez dois e Gilvan marcou contra. O resultado foi ruim para as duas equipes, que ficam na parte de baixo da tabela, mais perto da Série C do que da elite.

O jogo era dos desesperados. Tanto Cruzeiro quanto Botafogo precisavam dos três pontos para não se distanciarem ainda mais dos ponteiros da Série B. E, vale lembrar, que pela primeira vez na história, esses dois gigantes do nosso futebol se enfrentavam na Segundona. E o time mineiro chegou mostrando o cartão de visitas, em chute forte de Marcinho, que o goleiro botafoguense espalmou. O gramado do Engenhão, tão criticado pelas seleções da Copa América, era o palco. Rafael Navarro saiu driblando e chutou forte, de fora da área. O Paredão Azul Fábio espalmou a escanteio. Aos 7 minutos, Léo Santos foi imprudente e derrubou Diego Gonçalves na área. Pênalti. Chay bateu e fez Botafogo 1 a 0, deslocando Fábio.

Rafael Navarro foi puxado na entrada da área por Lucas Ventura. Falta perigosa. Pedro bateu na barreira. O Cruzeiro sentiu o gol e só chegava na área botafoguense com cruzamentos, que, normalmente, eram cortados pelos zagueiros alvinegros. Falta pela direita, cruzamento na área e Lucas Ventura cabeceou forte, mas Diego defendeu firme. Cáceres, que não estava bem, sentiu o tornozelo e Norberto entrou em seu lugar. Em cobrança de escanteio, Navarro quase marcou contra. A bola bateu no travessão. Em nova cobrança, fechada, a bola passou rente a trave esquerda de Diego. O Cruzeiro conseguia equilibrar as ações e até finalizava mais que o Botafogo.

Giovanni arriscou de longe. A bola desviou em Kanu e quase morreu no fundo do gol. Escanteio para o Cruzeiro. Na cobrança, deu rebote e Giovanni, outra vez, chutou forte para Diego espalmar a escanteio. Na cobrança, contra-ataque do Botafogo, mas Felipe Ferreira desperdiçou. O Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, mas o Botafogo saiu vitorioso.

O Cruzeiro voltou para o segundo tempo com Marcelo Moreno na vaga de Sóbis. Airton arrancou pela esquerda e, diante de Diego, chutou para fora. E o Cruzeiro empatou com gol contra de Gilvan, em jogada de Bruno José. 1 a 1. O técnico Mozart foi expulso ao reclamar de um lateral, que segundo ele seria para o Cruzeiro, mas o bandeira deu para o Botafogo. Os treinadores brasileiros são uma piada. Reclamam de todos e de tudo, atribuindo a terceiros a incompetência. O Cruzeiro queria a virada. Ramon recebeu cruzamento e cabeceou para fora.

Mas o Botafogo virou novamente com Chay. Cruzamento da direita, a zaga afastou mal e ele pegou o rebote, fazendo 2 a 1. A defesa do Cruzeiro tá de brincadeira. Cruzamento da esquerda, Moreno subiu e a bola bateu na mão de Kanu. O árbitro marcou a penalidade. Marcelo Moreno bateu, o goleiro espalmou, mas ele mesmo pegou o rebote e fez 2 a 2. Que sufoco!

Vou dizer uma coisa pra vocês. A série B é terrível. O nível dos jogos é fraquíssimo, com erros infantis das defesas. E foi em novo erro de Kanu que o Cruzeiro virou o jogo. Ele errou o passe e deu contra-ataque azul, o goleiro Diego rebateu e Marcelo Moreno, de fora da área, colocou na gaveta. Mas, Giovanni cometeu penalidade, aos 47 minutos, em cima de Marco Antônio. Chay pegou a bola e fez 3 a 3, seu terceiro gol na partida. O Cruzeiro perdeu dois preciosos pontos e a equipe chega apenas aos 11 em 11 jogos. Muito pouco para quem sonha com a volta à elite. Agora, o Cruzeiro terá uma semana para treinar e enfrentar o Avaí, no próximo sábado, no Mineirão, para tentar faturar os três pontos.