Hulk é o terceiro atacante com mais minutos jogados com Cuca

Hulk no dia da apresentação oficial no Atlético (foto: Pedro Souza / Atlético / Flickr)

ataque com mais minutos em campo sob o comando do treinador. Keno vem em primeiro, com 75 minutos em média por jogo, Vargas em segundo com 57 minutos, e Hulk em terceiro com 53 minutos. Portanto, a reclamação dele é apenas uma desculpa para quem está completamente fora de forma. As reclamações de Hulk contra o técnico Cuca , alegando que ele o utilizou pouco e que por isso está em má forma, não procedem. Em pesquisa do SporTV, há a comprovação de que ele foi o terceiro jogador decom maissob o comando do treinador.vem em primeiro, com 75 minutos em média por jogo,em segundo com 57 minutos, e Hulk em terceiro com 53 minutos. Portanto, a reclamação dele é apenas uma desculpa para quem está completamente fora de forma.









Atlético, com salário na casa de R$ 1,3 milhão, Hulk sai no lucro, pois nenhum clube brasileiro pagaria esse valor por ele. Mesmo custando somente o salário, já que o Galo não desembolsou mais nada para tê-lo, é uma quantia irreal para um clube brasileiro e para a economia de um país que virou terra arrasada. Hulk se destacava pela velocidade e explosão . Coisa que perdeu, tanto pela idade, quanto pelo fato de treinar muito pouco no país oriental. Ao acertar com o, com salário na casa de R$ 1,3 milhão, Hulk sai no lucro, pois nenhum clube brasileiro pagaria esse valor por ele. Mesmo custando somente o salário, já que o Galo não desembolsou mais nada para tê-lo, é uma quantia irreal para um clube brasileiro e para a economia de um país que virou terra arrasada.





Hulk deveria respeitar a hierarquia e o comando. É muito fácil jogar merda no ventilador, e depois Além disso,deveria respeitar a hierarquia e o comando. É muito fácil jogar merda no ventilador, e depois se desculpar , como se nada tivesse acontecido. Se queria tomar satisfação com Cuca, que o fizesse particularmente, olhando nos olhos do treinador. Porém, sem argumento, ele não faria isso. Os números estão contra ele . Quando se trabalha em equipe - Hulk deveria saber disso pois tem quase duas décadas de futebol -, é preciso respeitar os companheiros, e, principalmente o comandante.





Eu não hesitaria em rescindir seu contrato . Ou de forma amigável, ou na Justiça, pois ao cometer ato de indisciplina, desrespeitando o comandante, ele deu margem para isso. Se o presidente, Sérgio Coelho, se sentar com Hulk e fizer uma proposta de rescisão , acredito que ele aceite. Tenho 40 anos trabalhando no futebol. Já vi esse filme várias vezes. O que começa errado nunca terminará certo. Melhor um prejuízo menor agora do que um grande prejuízo lá na frente. Hulk e Galo não nasceram um para o outro. Isso é fato!





