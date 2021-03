Dívida do Atlético: torcedor de verdade quer transparência

'O cara que torce para um clube, verdadeiramente, quer que tudo seja claro, transparente e correto' (foto: Bruno Cantini/Flickr)





Porém, é incompreensível a revolta de alguns poucos torcedores atleticanos, quando os profissionais sérios, que não trabalham com a camisa do clube e dele nada recebem, mostram a realidade do alvinegro. Dívida é dívida, e a irresponsabilidade dos dirigentes fez com que o futebol brasileiro estivesse quebrado. Tudo para eles é perseguição. Acham que a imprensa do Rio e São Paulo está contra o clube, porque está montando um time para ganhar taças.





Que complexo é esse? Que bom que o Galo está se reforçando e que vai brigar pelas taças que vai disputar. Isso vai engrandecer o estado de Minas Gerais, e vai colocar o clube na vitrine. Por que os campeoníssimos Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Grêmio e Inter ficariam com inveja? São clubes que ganham todos os anos e que formam boas equipes.





Atlético na prateleira de cima será ótimo para o nosso futebol, pois tirando o Cruzeiro, campeão em 2003, 2013 e 2014, do Brasileirão por pontos corridos, nenhum outro clube fora do eixo Rio-São Paulo conseguiu tal façanha. A dívida do Galo, assim como de todos os clubes que citei, é Ter ona prateleira de cima será ótimo para o nosso futebol, pois tirando o Cruzeiro, campeão em 2003, 2013 e 2014, do Brasileirão por pontos corridos, nenhum outro clube fora do eixo Rio-São Paulo conseguiu tal façanha. A dívida do Galo, assim como de todos os clubes que citei, é reflexo de gestões equivocadas , que não têm responsabilidade fiscal. O futebol precisa se profissionalizar e é isso que o novo presidente alvinegro, Sérgio Coelho, vai fazer. Ele é gestor, pois suas empresas sempre deram lucros. Por isso, não vai gastar mais do que tem.





Ele mesmo me disse que se não fossem os mecenas e o clube não teria dinheiro para nada. Mas sabe que essa não é a forma correta de gerir um clube. É preciso ter orçamento, receitas maiores que as despesas. Claro que a pandemia do coronavírus limitou todos os clubes e todos os segmentos da sociedade. Porém, quando voltarmos ao normal, os clubes terão uma fonte de renda que é a bilheteria. E o Galo caminha para ter sua própria casa, que lhe dará muito dinheiro. Tudo o que girar em torno do espetáculo irá para os cofres do clube. Isso será fantástico.









Vi o Atlético ser campeoníssimo em 2013-2014, com pouco dinheiro. Porém, havia um presidente que cuidava do clube como se cuida de um filho. Não gastava mais do que podia, e conhecia futebol como poucos. Contratou as peças certas para as posições carentes, e o resultado todos conhecem. Ter uma aula com Vale lembrar, entretanto, que há vários clubes com casa própria no Brasil. Inter, Grêmio, Palmeiras, Vasco, Athletico-PR e tantos outros. Ter estádio não significa ter taças, mas é um grande caminho para elas. O que faz uma equipe vencedora é a organização interna, os projetos sólidos e uma gestão eficiente, sem desvios, com mão de ferro.Vi o Atlético ser campeoníssimo em 2013-2014, com pouco dinheiro. Porém, havia um presidente que cuidava do clube como se cuida de um filho. Não gastava mais do que podia, e conhecia futebol como poucos. Contratou as peças certas para as posições carentes, e o resultado todos conhecem. Ter uma aula com Alexandre Kalil seria um gesto de humildade do atual presidente, que, aliás, esteve com Kalil, antes de assumir, reconhecendo o maior presidente da história do clube e o mais vencedor.





Os torcedores têm sim que agradecer aos mecenas por salvarem o clube e por ajudá-lo nas contratações. Mas eles não são donos do Atlético. O Galo pertence aos 8 milhões de torcedores, espalhados pelo mundo. E há um presidente eleito, com sua diretoria, que é responsável por tocar o clube. A diretoria reconhece e agradece a participação dos mecenas, mas o Galo tem que aprender a sobreviver por suas próprias pernas.



Rubens e Rafael Menin, além de Ricardo Guimarães, emprestam dinheiro ao Atlético, sem juros, uma parte com juros baixíssimos e até em doações, segundo os próprios Menin. Porém, o certo é o Galo se autogerir, se tornar autossuficiente. O estádio, como escrevi acima, será um grande passo, mas há outros fatores preponderantes para ganhar taças.





A histeria de alguns que se dizem atleticanos com a divulgação da dívida não se justifica. Os que ficaram revoltados não são atleticanos de verdade. O cara que torce para um clube, verdadeiramente, quer que tudo seja claro, transparente e correto. Dívidas, todos os clubes brasileiros têm. Uns mais, outros menos. O que todos queremos é um futebol forte, com todos os clubes equilibrados, financeiramente, ganhando taças. O resto é babaquice de robozinhos e perseguição de gente mal resolvida. O Galo é maior que todos eles.