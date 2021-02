Uma mentira chamada Jorge Sampaoli

(foto: Bruno Cantini/Atlético)

Com a garantia de que o Atlético vai disputar a fase de grupos da Libertadores, o clube vai faturar algo em torno de R$ 45 milhões, com a quarta ou terceira colocação no Brasileirão. Menos mal, pois dessa forma, consegue recuperar parte do prejuízo causado por Jorge Sampaoli , que está prestes a deixar o clube, e pela porta dos fundos, como fez com o Santos e por onde passou. Sujeito arrogante, que se acha dono dos clubes e o “melhor técnico do mundo”.







Na minha lista, não aparece nem entre os 30. Sempre foi uma mentira, com escalações duvidosas, esquemas táticos suicidas, e contratações absurdas, como a de Eduardo Vargas, que segundo informações so próprio clube, recebeu de luvas, R$ 5 milhões, perfazendo um salário mensal de R$ 1 milhão, com dois anos de contrato.





Sampaoli não foi diferente. Ganhou R$ 1,6 milhão por mês, a ainda vai receber uma premiação por deixar o clube classificado para a fase de grupos da Libertadores. Um funcionário custa sempre o dobro para a empresa. E, vale lembrar, que esse salário dele é livre de impostos. O cara chega no Brasil, não se interessa em aprender o português, leva nossa grana e dá um tchau aos torcedores e clubes, sem sequer ter a decência de anunciar, publicamente.



Hoje é dia 22 de fevereiro, e até agora, segundo o presidente, Sérgio Coelho, ele não comunicou sua saída a ninguém do clube. E os dirigentes estão se fingindo de bobos, pois sabem que Sampaoli quer receber a multa rescisória, caso o Atlético o mande embora. Como gestor experiente, Coelho, o cozinha em banho-maria, para que ele peça demissão e pague a multa. O dirigente não abre mão disso.





Sampaoli deveria ser mais digno, mais decente e pedir demissão. Porém, como mandava no clube e sequer conversava com os dirigentes passados, se sentiu o dono da cocada. Com a chegada da nova diretoria, teve que se reportar a ela. E, como não sabe respeitar hierarquia, entrou em conflito com ele próprio. Um técnico desequilibrado à beira do campo, que xinga seus pares, que irrita os jogadores, que não respeita ninguém.



Suspenso num jogo do Brasileirão, foi ao Mineirão, e chutou uma cadeira, quase quebrando-a. E os torcedores achavam aquilo bonito, assim como alguns puxa-sacos da imprensa. Gente que idolatrava o treinador, e hoje enxerga a realidade que eu antecipei quando ele foi contratado. Gastaram R$ 200 milhões pelo terceiro ou quarto lugar do Brasileiro. “Bela conquista!”.



Sampaoli, tenha dignidade e peça demissão. Pague a multa e vá para Marselha ou para onde quiser ir, mas suma do futebol brasileiro. Você faz mal ao esporte bretão, onde quer que esteja. E cuidado. Na França eles são preconceituosos. Se você não falar a língua, não vai durar muito tempo. No Brasil você deitou e rolou, e não se interessou em aprender o português. Lá, a banda também toca diferente.



Boa sorte e aprenda a respeitar uma instituição, principalmente, centenária. O Clube Atlético Mineiro é grande demais para um técnico da sua estatura. Não física, mas de grandeza que um técnico deve ter para comandar esse clube. Sua passagem por aqui, vai ficar marcada como um dos maiores erros da história do clube. Você, Sampaoli, não passa de uma grande mentira!