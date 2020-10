Cruzeiro é derrotado no último lance do jogo e volta ao Z-4

O atacante Sassá, como toda a linha de frente celeste, foi pouco produtivo na Arena Pantanal (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Em noite de muito calor e pouco futebol, oderrotou o Cruzeiro, gol de Felipe Marques, ficou cada vez mais líder e empurrou o Cruzeiro de volta ao Z-4. O jogo foi muito fraco, com poucas oportunidades para os dois lados. Porém, valeu a força do, invicto em sua casa, que mesmo não fazendo um grande jogo se impôs e contou com a persistência para decidir no último lance.Uma cabeçada de Jenison, do Cuiabá, no travessão; outra do zagueiro, do Cruzeiro, raspando a trave, foram os destaques do primeiro tempo.No mais, um jogo de muita marcação e pouca criatividade. Porém, dava para ver o time azul muito bem organizado, sabendo o que deveria fazer com a bola. Só não tinha o ímpeto demonstrado no jogo contra a, quando foi intenso.Vale lembrar que o Cruzeiro enfrentava o líder da Série B, na casa dele, a, mas um daqueles estádios que viraram “elefantes brancos”, construídos para a Copa do Mundo de 2014, dando um grande prejuízo aos cofres públicos, e, consequentemente, à população.O Cuiabá ainda não perdeu em casa nesta temporada, emontou um time muito certinho.O primeiro tempo foi assim, pouca qualidade e um jogo disputado de uma intermediária à outra. Os goleiros, não trabalharam. O segundo tempo começou sonolento. Logo aos 7min, Ney Franco pôs Marceloe Rafael Luiz nas vagas de Régis e Maurício. O Cruzeiro iria ficar com dois centroavantes. Por que o técnico não mexeu logo no vestiário?O Cruzeiro parecia ter comido uma feijoada. Claro que a temperatura de 33 graus, à noite, complicou, mas não cabem desculpas. O Cruzeiro estava muito apático. Gente, que joguinho ruim!Havia uma distância entre o meio do Cruzeiro e os atacantes. Aos 20min,colocou Ariel Cabral na vaga de Henrique, que sentiu a perna. Os goleiros continuavam sem trabalhar.O empate mantinha o Cuiabá na ponta. Para o Cruzeiro, era ruim, pois entrava na zona do. Por isso mesmo, Ney mudou outra vez. Pôs Caio e Roberson. Saíram Sassá e Daniel Guedes. As alterações pouco acrescentaram. O castigo veio no último lance do jogo.Felipe Marques recebeu cruzamento de Yago e tocou para o gol. Cuiabá 1 a 0, empurrando o Cruzeiro, novamente, para a zona de rebaixamento.Como eu disse após a vitória sobre a Ponte, quando ojogou muito bem, ainda está longe do que o torcedor deseja e de um time que quer subir.Pelo jeito, as dificuldades vão só aumentar daqui pra frente. Com apenas 11 pontos, o Cruzeiro está a 17 do próprio Cuiabá, líder isolado, com 28. Situação grave e delicada.Líder do Brasileiro, orecebe o Vasco hoje, no Mineirão. Com o empate do Inter com o Grêmio, o time mineiro, se vencer, chegará aos 27 pontos e abrirá boa vantagem. O Palmeiras venceu e chegou aos 22.Vale lembrar que o time mineiro tem dois jogos a menos, já que o Inter fez 13.Como venho dizendo, é hora de o Galo ir vencendo, acumulando pontos para ter gordura na hora em que houver uma queda. A invencibilidade no Mineirão, no Brasileiro, é mais um fator preponderante para o Galo.teve a semana inteira para treinar o time, que disputa apenas o Brasileirão. Flamengo, Inter, Grêmio, Santos, Palmeiras e Athletico-PR disputam Libertadores e vão começar a participar da Copa do Brasil.Com um calendário apertado, por causa da pandemia do novo, os clubes não têm tempo para treinar, o que aumenta a vantagem do alvinegro.