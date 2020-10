Cruzeiro goleia em sua melhor partida no ano

Machado marcou o primeiro gol do Cruzeiro em linda cobrança de falta (foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A Press) Em sua melhor partida no ano, o Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 3 a 0, no Mineirão, e chegou aos 11 pontos, melhorando sua posição na tabela e deixando a torcida azul mais confiante.





O Cruzeiro sobrou no primeiro tempo e manteve o ritmo no segundo. No intervalo, o time azul foi para o vestiário ganhando de 2 a 0, mas poderia ter vencido de 5 que não seria exagero.





Vi uma nova postura dos jogadores e um comprometimento tático que não estava percebendo há tempos. Uma equipe procurando o gol, jogando pelas duas extremas, altamente aplicada. Marcando a saída de bola da Ponte e não dando os espaços para a Macaca tentar algo.





Fábio fez uma defesa no começo do jogo e nada mais.





O Cruzeiro marcou logo seu gol em bela cobrança de falta de Felipe Machado, na gaveta: 1 a 0. E continuou em cima, querendo mais. Sassá, que reestreava com a camisa azul, depois de ter sido mandado embora do Coritiba por problemas disciplinares, perdeu duas grandes chances. Numa delas, cara a cara com Ivan.





Mas era noite de céu azul e o Cruzeiro logo achou seu segundo gol. Uma bela troca de passes, Matheus Pereira toca com consciência, para Arthur Caíke. Ele chuta, a bola desvia no zagueiro e engana Ivan. 2 a 0.





Logo depois, Airton carimbou o travessão, em cruzamento de Régis. Era um Cruzeiro diferente, vibrante, bem diferente do time que virou saco de pancadas na Série B. Gostei muito do que vi, pelo menos no primeiro tempo.





E olha que o Cruzeiro estava jogando contra um dos melhores times na competição, que está lá em cima, perto dos ponteiros. Ney Franco prometeu que nos oito jogos restantes do turno, o Cruzeiro encostaria no grupo de cima. Pelo menos no primeiro tempo, cumpriu sua palavra.





No segundo tempo, a Ponte adiantou seu time, pois precisava pelo menos do empate. Ney Franco não esperou muito para mudar. Pôs Maurício e Caio Rosa. Os laterais cruzeirenses estavam muito bem e isso ajudava os atacantes. E para provar que o Cruzeiro queria mais gols, Régis entrou na área e chutou, consciente, a bola ia entrando no cantinho, mas Ivan fez a defesa do jogo. Sensacional. Como os goleiros brasileiros evoluíram de uns tempos para cá. Esse Ivan é muito bom.





E para não ficar só no elogio aos goleiros, Manoel foi o dono da zaga azul. Como jogou o zagueirão! Não havia dúvidas de que o Cruzeiro estava bem mais organizado, mas, ainda longe do que deseja o torcedor. Me agradou muito a forma com a qual o Cruzeiro continuou procurando o gol. Mesmo com mais agressividade da Ponte, o time azul não corria muitos riscos e Fábio, aniversariante do dia, pouco trabalhava.





Faltava o terceiro gol para dar a tranquilidade necessária, pois se a Ponte diminuísse, poderia complicar. E o Cruzeiro teve 3 belas chances. Primeiro em tabela Régis-Maurício, que o goleiro Ivan espalmou. No rebote, Sassá mandou na trave, e, por fim, com Caio Rosa, e Ivan, novamente salvou a Ponte. Estava tudo dominado e a Ponte teve que se abrir mais, o que facilitava os contra-ataques do Cruzeiro.





Maurício obrigou Ivan a fazer nova grande defesa. Mas ele não impediu o terceiro gol, em cabeçada de Manoel. 3 a 0. A goleada foi importante, mas, melhor ainda foi o Cruzeiro faturar 3 preciosos pontos e ganhar moral para encarar o Cuiabá, no fim de semana, na casa do adversário.





Se mantiver essa postura de jogar como time grande que é, o Cruzeiro pode deixar sua torcida mais tranquila e mais esperançosa. Foi um jogo para o torcedor aplaudir. O melhor jogo do time no ano.









Pagando por crime que não cometeu









Uma campanha nas redes sociais pede justiça no caso do ex-motorista do jogador Fernando, que hoje atua no Beijing Guoan, da China, Robson Oliveira, preso na Rússia há 562 dias, por um crime que não cometeu.





Robson e sua mulher foram contratados por Fernando, quando ele jogava no Spartak Moscou, para trabalharem lá, como motorista e cozinheira. Na viagem do Brasil para Moscou, foram obrigados pelos novos patrões, a levar uma mala, fechada, que continha um remédio para o sogro de Fernando, que tinha problemas no coração. A substância é considerada droga, na Rússia, e Robson foi preso. O sogro e a família do jogador saíram logo da Rússia, com medo de serem presos, e Fernando, também foi negociado.





O jogador simplesmente abandonou Robson aos leões, e não assumiu que a substância era do seu sogro e que o rapaz levou a mala, fechada, sem saber o que havia dentro. Já gravei sobre isso no meu Blog, aqui no Superesportes e no meu canal de Youtube. Espero que com a pressão do mundo todo, Fernando assuma sua culpa, se entregue em Moscou e tire um inocente da cadeia.





É o mínimo que se espera desse canalha, que deixou um inocente pagar por um crime que não cometeu. Vamos pressionar, sociedade brasileira. Juntos, temos uma grande força!