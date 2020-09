Diretoria do Atlético contrata Thiago Neves e torcida manda desfazer o negócio

O armador Thiago Neves (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 19/11/2019)

O anúncio da contratação de Thiago Neves pela diretoria do Atlético foi de uma irresponsabilidade tamanha. Primeiro, porque ele é um jogador rejeitado pela torcida, persona non grata no clube. Lembram-se quando brincou com a tragédia de Brumadinho, fazendo alusão à queda do Galo para a Segundona? Pois é!



Segundo, porque ficou provado que quem manda noé a torcida, a internet, e que os atuais dirigentes são amadores. Do anúncio da contratação à desistência, não durou uma hora. Chefes de torcidas organizadas do Galo gravaram mensagens protestando, garantindo que Neves não desembarcaria em BH e nem entraria no CT do Galo. Para que o Atlético tem um diretor de futebol, que ganha uma fortuna, e quer levar para o clube um ex-jogador em atividade, rejeitado pela torcida?Mas, já que contrataram, por que não bancaram e mantiveram? Eles têm medo da torcida? Quem manda no clube são os torcedores? Está provado que sim. Eu, assim como o torcedor atleticano, achei um descalabro, uma vergonha, uma, um ato inconsequente tal contratação. Pior a emenda do que o soneto. Ao cancelarem a contratação – dizem que Thiago Neves já havia assinado um contrato –, os dirigentes mostraram que não mandam no clube. Quem manda é o torcedor.

Para quem não lembra, quando Ronaldinho Gaúcho foi contratado em 2012, ele tinha rejeição de 78% da torcida, em pesquisa feita pela Rede Globo, no programa Fantástico. Mesmo assim, os dirigentes da época bancaram a contratação, contra tudo e contra todos, e o resultado foi o título da Libertadores, Copa do Brasil e Recopa. O Galo tinha um presidente que mandava, que dava ordens, e que não admitia que a torcida ou a internet comandassem o clube. Um dirigente não pode e não deve ficar refém de torcida nenhuma.

Boa parte da torcida pede a renúncia da atual diretoria, mesmo com a contratação desfeita. Pegou muito mal, foi um golpe baixo nos verdadeiros torcedores do alvinegro. Thiago Neves achincalhou o Galo e sua torcida várias vezes, e não poderia mesmo vestir a camisa alvinegra. Negócio desfeito, fica a certeza: quem manda no Galo é a torcida e a internet! Isso é fato! Que vergonha!