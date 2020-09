Time que o patrocinador montou tem condições de ir longe no Brasileiro

Campeão mineiro, o técnico Jorge Sampaoli foi bancado pelos grupos que financiaram montagem da equipe vencedora (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 30/820 )

O Atlético encara o Coritiba, hoje, no Couto Pereira, disposto a faturar mais três pontos e se manter entre os ponteiros do Brasileirão. A vitória sobre o São Paulo, merecida pelo bom segundo tempo e pelos dois gols marcados depois dos 35 minutos de jogo, mostram que o Atlético, mesmo tendo um grupo mediano, anda muito bem treinado e vai ganhando força e moral na competição. Há que se ressaltar que tomou um grande sufoco do São Paulo nos primeiros 30 minutos, sofrendo com duas bolas na trave, grandes defesas de Rafael e tendo a sorte de um gol mal anulado, que gerou revolta nos jogadores do São Paulo.





Coisas do VAR, que mais parece ser paraguaio, tamanha sua ineficiência. O mesmo VAR que prejudicou o Santos contra o Flamengo, anulando dois gols do time peixeiro, e que também matou o Botafogo, anulando dois gols legítimos do time carioca, diante do Internacional.





Porém, o Galo, além de estar jogando bem e conseguindo se refazer, mesmo quando começa mal, está com pinta de que vai chegar. Sampaoli já disse que quer mais cinco contratações para tentar a taça que o clube não vê há 50 anos, mas com o mercado tão ruim será difícil encontrar os jogadores desejados. Dos R$ 85 milhões gastos em contratações, não há nenhum jogador de encher os olhos. São bons jogadores, promessas e alguns que já mostraram não servir. Keno é um deles. Eu avisei que um cara que era reserva no Palmeiras jamais poderia ser a cereja do bolo, como se propagou. Marrony é, para mim, a melhor contratação de todas. Em breve estará na Europa, tamanha a sua qualidade.





O jogo contra o Coritiba não será fácil. Porém, o Galo está sendo respeitado de Norte a Sul, justamente pelo seu bom começo de Brasileirão. Não me agradam essas mudanças feitas pelo treinador a cada jogo. Parece que ele quer mostrar que é o melhor, quando, na realidade, tem uns títulos no Campeonato Chileno, que é fraquíssimo, e uma Copa América com a Seleção daquele país. E agora o título mineiro com o Galo. Na verdade, um currículo muito fraco para tanta admiração.





Entendo que pela carência dos atleticanos na questão títulos, eles se agarram a Sampaoli como o salvador da pátria. Eu já disse que ele é melhor que a maioria dos técnicos brasileiros, mas não é essa “Brastemp”. Agrada-me sua filosofia ofensiva, mas é visível que ele não consegue dar equilíbrio a todos os setores do time. E, vale lembrar, que o Galo tem apenas o Brasileiro para disputar, ao passo que seus concorrentes diretos, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Inter, estão na Libertadores e Copa do Brasil. É um momento para o time mineiro disparar, ganhando jogos, acumular gordura para queimá-la quando for necessário. Em competição longa, normalmente há uma queda. Exceção feita ao Flamengo, que na temporada passada sobrou, justamente por ter time e grupo. Qualquer reserva do Flamengo será titular em qualquer time do Brasil.





Perder pontos para times grandes e que estão na parte de cima da tabela, não é nada anormal. O que não pode é perder pontos para times pequenos, pois esses são irrecuperáveis. Com todo respeito ao Coritiba, mesmo na casa dele, é jogo para o Galo lavar a alma e voltar a BH com os três pontos, mesmo porque terá um compromisso difícil, logo depois, contra o Santos, na Vila Belmiro. Duas vitórias, além de colocar o Galo lá na ponta, vão torná-lo ainda mais respeitado no Brasileirão. Foi com o time montado pelo patrocinador que o Galo chegou ao título mineiro, pois se fosse com os jogadores que a atual diretoria tinha em mãos, nem se classificaria para as finais.





Portanto, é hora de o torcedor reconhecer quem está realmente financiando as contratações e pondo o Atlético como favorito ao título brasileiro. O próprio técnico foi preterido pela atual diretoria, em dezembro, que preferiu Dudamel, lembram-se? Com o vexame da eliminação para o Afogados, na Copa do Brasil, o patrocinador puxou as rédeas e determinou que Sampaoli seria o novo técnico, e que contrataria peças para uma boa campanha no Brasileirão. Inclusive Diego Tardelli, que fora desrespeitado pela diretoria, que disse que o “Atlético não era asilo”, foi imposto pelo patrocinador. Portanto, que o torcedor apoie esse time de forma incondicional. Pelo baixo nível do Brasileirão, nessas primeiras rodadas, dá para o Galo chegar, pois, até aqui, mostra-se melhor do que muitos dos seus pares.





Messi fica





O argentino vai ficar mais um ano no Barcelona, contra a sua vontade. Ele entendeu que não poderia sair pela porta dos fundos. Em 2021, ele vai para outra equipe, sem que o clube que o contrate tenha que pagar a multa de R$ 4,5 bilhões, que seria inviável para qualquer clube do mundo. Ele declarou que vai dar sua vida pelo Barça, como fez até aqui, mas que já comunicou sua decisão. Acho que empregador e empregado têm o direito de não querer mais o vínculo empregatício. Messi tem 20 anos de Barcelona e conquistou tudo. Vale lembrar que é uma via de mão dupla, na qual o clube investiu no garoto, que ninguém queria por achar que seria um anão, e o transformou no maior jogador do mundo, por seis vezes. Messi também deu títulos e glórias ao clube. A melhor forma de sair é mesmo pela porta da frente. Assim, Barcelona e Messi têm um acordo e ninguém poderá dizer que houve traição. A partir de junho de 2021, veremos Messi, esse gênio da bola, vestir outra camisa, que não a do Barça. Provavelmente do Manchester City, se Guardiolla for o técnico até la.





