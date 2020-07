O Campeonato Mineiro recomeça e já tem clássico no Horto

(foto: Mineirão/Divulgação)

O Campeonatorecomeça para fechar as duas rodadas da fase de classificação faltantes, desde a parada por causa da terrível pandemia do. Uma competição fraca do ponto de vista técnico e financeiro, assim como todos os estaduais do país. Infelizmente, há uma insistência nesse tipo de competição, que preenche cinco meses do ano sem nada acrescentar aos grandes times.Se oou um clube do interior fatura a taça, tem um peso diferente de Galo e Raposa, os maiores ganhadores disparados. Os torcedores já nem comemoram títulos estaduais. É sabido que Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Mundial de Clubes são as competições que interessam. Nem mesmo a desprestigiada Copa Sul-Americana é vista com bons olhos.Há tempos sou a favor do fim dos estaduais, porém, se não querem acabar com eles, que o reduzam. Antigamente, os clubes do interior revelavam jogadores importantes. Hoje, não revelam ninguém, têm times de aluguel, que se dissolvem tão logo o Mineiro termina. Uma pena.A falta de patrocínio e estrutura são dois grandes problemas. Eles vivem de encarar a dupla da capital, Raposa-Galo, para faturar algum dinheiro. O mundo mudou, se modernizou e o futebol tem que acompanhar essa evolução.Não dá mais para o Atlético investir R$ 100 milhões em contratações e jogar Mineiro, sob o risco de perder um atleta importante para disputar uma taça que não tem mais apelo. Entretanto, neste momento em que perdemos mais de 80 mil vidas para a, é preciso ressaltar que tem muita gente com saudades do futebol.Infelizmente, a vida não pode parar. Sempre acredito que se deva privilegiar a vida de cada pessoa. Tem gente que não liga, pois não aconteceu com alguém de sua família. Eu preferia que o futebol só voltasse depois que tivéssemos uma vacina eficaz. Isso significa dizer que somente no ano que vem, se tudo der certo – e tenho fé que dará.Os dirigentes gritaram que não há mais como os clubes ficarem parados, pois sem receitas de bilheteria e até de patrocínios estão na bancarrota. Isso é mentira! Eles vivem na bancarrota há tempos por gestões incompetentes, contratações esdrúxulas e outros desmandos. É mais fácil pôr a culpa naNeste momento ainda enfrentamos uma situação pior: jogos sem torcida. Não há como liberar o torcedor, pois seria trágico, com o aumento de casos e mortes pelo coronavírus. É muito ruim ver um estádio vazio, sem a emoção do torcedor do bem. Não nego que estou morrendo de saudades do esporte bretão. Amo o futebol. Mas tenho racionalidade e não há como comemorar um título nessas circunstâncias.Como a vida ficou banalizada no, com mais de 50 mil mortos por arma de fogo ou arma branca a cada ano, as pessoas se acostumaram com esse triste número. Vivemos uma guerra civil há tempos, onde se mata por tudo e por nada. Os políticos, em sua maioria, são uma tragédia.O futebol não pode ser um mundo à parte. Só é um mundo da fantasia no pagamento de salários a técnicos e jogadores, no esquema de “rachadinhas” entre diretores dee empresários, enfim, nas falcatruas que a gente vê há anos. Já houve caso de dirigente que levou a renda do jogo para casa e disse que foi assaltado no caminho. E ficou o dito pelo não dito.Enfim, o futebol em Minas Gerais recomeça hoje. Estarei ligado na TV Globo, no meu amigo Rogério Corrêa, um dos profissionais mais competentes que conheço.e América farão o clássico, no Horto. A torcida alvinegra, ávida por conhecer o novo time do Galo, comandado por Sampaoli.Tem atleticano apostando que sua equipe sairá da fila de 50 anos sem sentir o cheiro do troféu do Brasileirão. Por enquanto é o Mineiro, competição fraca. Mas, se é isso o que temos, vamos ao jogo.Pelo menos, uma garantia: não haverá violência, já que os bandidos travestidos de torcedores não foram convidados para a retomada do futebol. Nem eles, nem os torcedores de bem. Por enquanto, o coronavírus maldito está ganhando a batalha, mas a guerra é a humanidade que vai vencer.Que venha logo a, para que tenhamos saúde e segurança, com a vida bem perto do normal. Não aquele normal no qual vivíamos, com gente se achando acima do bem e do mal só porque tem dinheiro. Mal sabem eles que vão morrer e vão ser enterrados sem sequer ter o direito de escolher a roupa com a qual vão para o caixão. Mais amor e menos rancor, ódio e intolerância. Vamos valorizar o que realmente tem valor: a vida!