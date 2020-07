Será o último jogo de Jorge Jesus pelo Flamengo? Imprensa portuguesa diz que sim

O Benfica ofereceu R$ 43 milhões anuais para Jorge Jesus voltar a Portugal (foto: Cristina Vega Rhor/AFP - 20/2/20 )



Jorge Jesus deverá fazer seu último jogo no comando do Flamengo esta noite, no Maracanã, quando um empate dará o insignificante título carioca ao rubro-negro. É o que garante a imprensa portuguesa, que marcou a data da apresentação: sábado. Com ele, o Benfica quer levar Bruno Henrique e Gérson. Se isso ocorrer, fechará sua jornada com os seguintes títulos, em um ano de clube: Brasileiro, Libertadores, Supercopa, Recopa e Carioca. No Mundial, ficou com o vice-campeonato. Existem mais motivos para ele ir embora do que para ficar. O Benfica oferece R$ 43 milhões anuais, o dobro do que ele recebe no Flamengo. O presidente do Benfica é seu amigo pessoal e conta com ele para o projeto dos seis anos em que vai comandar o clube. Lá, ele estará em casa, num dos poucos países do mundo que conseguiram controlar a pandemia do coronavírus com eficiência. Além disso tudo, o presidente benfiquista promete liberar 100 milhões de euros, cerca de R$ 600 milhões, para contratações. Fala-se que ele vai levar Gérson, Léo Pereira e Bruno Henrique. Os motivos para ficar seriam o amor pelos jogadores e pela torcida, e a reciprocidade, além, é claro, da possibilidade de faturar mais taças. Porém, sejamos realistas: se ele fosse ficar, já teria anunciado o fico e dado um basta nas especulações.

Eu ficarei mais surpreso se Jesus ficar do que se for embora. Além de tudo o que citei, ele ficou chateado com o tal de Bap, diretor do clube, que o criticou por ter colocado Lincoln na final do Mundial, e o jogador ter perdido o gol de empate, que levaria a decisão do torneio para as penalidades. Jesus detesta cornetas ou alguém que interfira no seu trabalho. Como flamenguista, eu e 45 milhões de torcedores gostaríamos que ele ficasse. Porém, acho difícil demais.

Há torcedores vibrando com a possível saída dele e dos jogadores que ele deverá levar para o Benfica. Os atleticanos são os mais otimistas e dizem, nas minhas redes sociais, que, sem Jesus, Gérson, Bruno Henrique e Léo Pereira, o Flamengo será presa fácil para o Galo. Eles temem também uma investida do Fla em Jorge Sampaoli, que esperou Jesus não renovar para se oferecer ao Flamengo. Fiquem tranquilos. Uma fonte na Gávea me diz que a diretoria não gosta do trabalho de Sampaoli e não aceitaria um técnico que gosta de mandar em tudo, até no presidente. O Santos o mandou embora por isso.

No Flamengo, as chances dele seriam zero. Primeiro, que só ganhou uma Copa América com o Chile, em 2015. Segundo, porque não se encaixa na filosofia de Marcos Brás, vice-presidente e homem que manda no futebol rubro-negro, negociando contratos sem conchavos com empresários. Portanto, atleticanos, fiquem tranquilos. Sampaoli é todo de vocês. Não deixo de reconhecer o trabalho dele no Santos. Vice-campeão, como tantos outros técnicos que estiveram no Galo. Porém, não o acho isso tudo. Está à frente da maioria dos técnicos brasileiros, não há dúvidas, mas foi um fracasso no Sevilla e na Seleção Argentina. Se o problema do Galo é a falta de títulos, Sampaoli não é o mais indicado para tal, pois tem poucos títulos em sua carreira.

Jorge Jesus, além de ganhador, devolveu o nosso gosto pelo futebol de verdade, de arte, de dribles, de gols, de tabelas. Se o Flamengo o perder realmente, eu iria à Argentina e buscaria Marcelo Gallardo, técnico do River Plate. Esse sim é vencedor e um baita treinador. Pode substituir Jesus e dar sequência ao trabalho dele. Fora ele, só Vanderlei Luxemburgo, que não largaria o Palmeiras, ou Renato Gaúcho, que faz belíssimo trabalho no Grêmio, é vencedor e joga pra frente. No mais, talvez um Pochetino ou um Marcelo Bielsa. No patamar que o Flamengo chegou, não há outra opção. É buscar um técnico de ponta, com visão de jogo moderno e vencedor. Tudo que estou escrevendo pode cair por terra se o português disser que fica no Flamengo. Eu torço por isso, mas não posso ficar otimista.

Se o Flamengo perder JJ, não será ele o único prejudicado. Todos seremos, pois vamos perder a essência do verdadeiro futebol, resgatada pelo português, que já fez torcedores de outros times irem ao Maracanã ver o Flamengo jogar. Tenho pena de quem torce para ele ir embora só para que seu clube tenha chances de conquista. Sei que a maioria quer vencer a qualquer preço, com retranca e futebol feio. Não é o meu caso. Quero ver os melhores treinadores por aqui e os clubes fortes para termos campeonatos equilibrados. Sei do ódio que os atleticanos têm pelo Flamengo. Isso é coisa para resolver com um terapeuta. Gostaria de ver o Atlético vencedor e com um futebol moderno. Seria muito bom para o estado e para o futebol do Brasil. Times qualificados encantam a todos. Tomara que seja Sampaoli esse cara a dar uma nova identidade ao futebol alvinegro. Porém, se ao fim da temporada não for campeão brasileiro, não terá feito nada além do que fizeram os técnicos perdedores que comandaram o clube. Se a bola não entrar na casinha, nada feito.





Blog e Youtube

Quero agradecer a grande audiência que tenho recebido nos meus canais e redes sociais – no blog, no superesportes.com.br ; no meu canal https://www.youtube.com/c/JaeciCarvalhoEsporte ; e no Instagram, jaecicarvalhooficial . Tenho feito lives com os grandes nomes do nosso futebol do passado. Já fiz com Zico, Júnior, Reinaldo, Nunes, Roberto Carlos, Muricy Ramalho, Deco, Luizão (pentacampeão), Edmílson (pentacampeão), Artur Moraes (ex-goleiro Cruzeiro e Benfica), Gérson, o Canhota de Ouro, e tantas outras feras que me deram o prazer. Em breve, vamos continuar com essas entrevistas maravilhosas. Obrigado a todos pelo carinho e audiência.