Aos 31 anos, Martín Campaña, do Independiente, entra na mira do Atlético a pedido do novo treinador (foto: MARTIN BERNETTI/AFP %u2013 26/6/18)

Conforme antecipamos ontem no meu blog, o técnico Jorge Sampaoli pediu a contratação do goleiro Martín Campaña, uruguaio de 31 anos, que pertence ao Independiente da Argentina, e do zagueiro Dedé, em litígio com o Cruzeiro, mesmo sabendo que ele fará nova cirurgia. O sonho de Sampaoli era Gustavo Henrique, mas ele foi para o Flamengo. Sampaoli não está entusiasmado com nenhum dos zagueiros atuais do Galo, mas gosta de Gabriel. Com relação a Rafael, ex-goleiro do Cruzeiro, que fez exames ontem, o presidente disse a Sampaoli que não romperia sua palavra e que manteria a contratação. Porém, goleiro é cargo de confiança e Sampaoli entende que para o tipo de jogo que quer, Campaña é o ideal. Lembram-se quando chegou ao Santos e não quis Vanderlei? Pois é. Naquela época, Sampaoli já queria o goleiro Campaña, mas não deu certo. Então, ele contratou Éverson, e colocou o ídolo Vanderlei na reserva. O mesmo ele deverá fazer com Rafael, caso ele seja mesmo contratado. E vale lembrar que o Galo ainda tem Victor, ídolo da torcida e herói do título da Libertadores. Sampaoli acredita que para o tipo de jogo que quer na defesa, somente um goleiro com o perfil de Campaña dará certo. Jogar com os pés, para ele, é fundamental, assim como gostam os técnicos europeus.





Os torcedores do Atlético estão esperançosos pela contratação de Jorge Sampaoli. A campanha feita no Santos pelo técnico argentino ano passado, com o vice-campeonato brasileiro, é o fator preponderante. Calma lá, gente! Sampaoli foi um fiasco na Seleção Argentina na Copa da Rússia. Foi um fracasso no Sevilla, da Espanha, e brilhou de verdade no comando do Chile, dando àquele país o primeiro título internacional, em 2015. No Santos, foi vice-campeão. Mas quantos técnicos brasileiros já foram vice-campeões com o Galo, por exemplo, e nunca tiveram reconhecimento? Particularmente, acho que Sampaoli é um bom treinador, diferente da mesmice de Abel Braga, Mano Menezes, Felipão e tantos outros técnicos ultrapassados e desempregados, mas daí a achar que ele vai fazer milagre com o time do Galo há uma distância grande. O Atlético carece de um lateral-direito de qualidade. Esse Guga chega à linha de fundo – quando chega – e toca a bola para trás. Carece de dois zagueiros de nível para serem titulares, dois volantes de qualidade, de Cazares com a 10 e de dois atacantes de verdade que se juntem a Tardelli para fazer a diferença. Róger Guedes cairia como uma luva. O mesmo Róger Guedes que eu sempre defendi e que o torcedor não queria ver nem pintado de ouro. O futebol é assim.





Sampaoli não aceitou a proposta agora porque o dinheiro é maior do que o oferecido em dezembro. Não. Aceitou porque prometeram a ele que o Galo vai buscar o que de melhor houver no mercado. Por isso, entendeu ser um bom projeto. O problema é que mesmo que esses jogadores cheguem – e no mercado está difícil achar alguém com qualidade –, não há tempo para buscar o título brasileiro. Num campeonato de pontos corridos, a regularidade é fundamental, já que cada partida é uma decisão. Se você tem time e grupo, vai longe. O Atlético atual não tem time nem grupo. Vejam a colocação no inexpressivo Campeonato Mineiro! É de assombrar qualquer um. Aliás, se Sampaoli está parado há tanto tempo, por que não assume logo diante do Cruzeiro, no clássico de sábado? Seria o medo de perder e começar mal? Acho que não há jogo melhor para uma estreia do que um clássico. Esse negócio de dizer que ele vai cuidar de assuntos pessoais na Argentina e trazer a família é balela. Ele poderia trabalhar a partir de hoje e ficar no túnel sábado. Sampaoli virou a bola da vez no Galo. A redenção, o cara! Muita calma nessa hora. É preciso dar tempo para ele trabalhar, montar um time decente e fazer um grupo. Qualquer coisa fora disso é ilusão. Se não chegarem os reforços prometidos, nem o melhor treinador do mundo fará bom trabalho. Os técnicos são humanos, dependem de peças de qualidade para fazer uma engrenagem funcionar. Ponham um motor de Fusca numa Ferrari e verão o que vai ocorrer. O carro mais cobiçado do mundo não irá de 0 a 100 em 4 segundos. Vai levar alguns minutos!





Cruzeiro

Um time perdido, sem qualidade, sem orientação, sem planejamento tático e técnico. É assim que tenho visto o time azul, infelizmente. Salvam-se Fábio, Paredão Azul, Leo, Marcelo Moreno, que chegou agora, o jovem Maurício, que tem muita qualidade, e um ou outro. Porém, não se pode queimar os jovens. Eu já disse que imputar a eles a responsabilidade de subir é desumano. Essa tarefa tem de ser dada aos experientes, que terão que oferecer suporte aos garotos. Porém, sem um esquema de jogo definido, a coisa pode se complicar. O Brasileirão da Série B começa em maio e, pelo que vejo até aqui, o Cruzeiro está sem um norte, sem rumo. Jogos sofríveis, esquema tático que não funciona. Não culpo Adilson Batista, pois as peças que tem em mãos são ruins. Claro que ele dirá o contrário, pois não quer perder o grupo, e para isso tem que defender seus comandados. Porém, é preocupante esse Cruzeiro para a Segundona. Ao contrário do que dizem alguns dirigentes, não tem que ter time de segunda na Segunda e, sim, um time de primeira, que volte à elite com tranquilidade e qualidade. Só não enxerga quem não quer. Os times da Série B são bem melhores que a maioria das equipes que disputam o Mineiro, e o Cruzeiro tem dificuldades em todos os jogos.