Para comemorar o 10º aniversário do icônico casaco da Max Mara, a grife lançou um óculos de sol para usar com a peça que deixou sua marca na história. Após seu lançamento em 2013, o Teddy Bear imediatamente se tornou um “It Coat”. Ele seduziu o mundo da moda e das celebridades graças à sua forma envolvente de casulo, tecido de pelúcia e a combinação mágica perfeita de glamour e extravagância. Os novos óculos de sol também têm os mesmos elementos distintivos. A grande armação envolvente com bordas grossas que abraça o rosto. As facetas na frontal e as hastes bold criam uma aparência sedutora e harmoniosa. A silhueta vibrante com linhas geométricas sofisticadas emoldura os olhos.

Encontro de culturas

A collab entre a Levi’s e a grife parisiense-japonesa Kenzo resultou em um guarda-roupa que protagoniza o jeans entre as tradições e inovações do Oriente e do Ocidente. Essa é a primeira parceria do designer de moda Nigo, depois de se tornar diretor-criativo da Kenzo, fundindo as heranças culturais da marca com os elementos icônicos da Levi’s. A proposta focada no jeans exemplifica a contínua interação entre a alfaiataria japonesa histórica e o workwear norte-americano clássico. A filosofia do encontro do Oriente com o Ocidente, está presente na etiqueta traseira pela famosa imagem de dois cavalos, em combinação com o logotipo da Kenzo, assim como os botões metálicos com a típica Flor Boke. As peças são personalizadas com uma estampa Sashiko que emula a tradicional técnica de costura japonesa, e um padrão floral resgatado dos arquivos da linha Kenzo Jeans.

inauguração

A Paramount Alfaiataria, marca paulista de moda masculina, abre em BH sua primeira loja fora de São Paulo. A marca tem o diferencial de usar tecidos da Paramount Têxtil, um dos maiores grupos de tecelagem do mercado, fundada há 130 anos pelo imigrante libanês Nassib José Mattar. A label une o mais avançado processo industrial com a tradição das peças feitas à mão, produzindo uma sofisticada linha de ternos, costumes e camisas Sob Medida, bem como uma coleção pronta-entrega que atende às necessidades do homem contemporâneo.