(foto: Divulgação)







Pela primeira vez e em um chamado à sua memória de infância, o designer Gian Castelli, à frente da Castelli Design, assina uma coleção de vestuário numa collab inédita com a marca Forca Studio. Produzidas com pele de pirarucu, matéria-prima sustentável, além de enriquecer a economia da população ribeirinha, ainda evita descartes. Um blazer, uma regata e uma bolsa compõem a linha batizada de Pescare, mesmo nome da coleção de mobiliário já assinada pelo designer.

(foto: Divulgação)

Dia dos Pais





A Urban Performance, marca de moda masculina da house of brands Aramis Inc., lança coleção especial para o Dia dos Pais intitulada “Performance Meets the Example”, e tem Felipe Titto e seu filho Théo como modelos do conceito. Pai e filho retratam o convívio e as paixões que eles têm em comum, que foram passadas por meio do exemplo, como esportes, carros, motos e moda. Titto é o exemplo do pai contemporâneo e dinâmico, que traduz o propósito da marca de otimizar a rotina oferecendo uma moda inteligente e versátil. Os looks mesclam conforto com elegância e muita informação de moda.

(foto: Divulgação)

Calçados





A Cartago, marca de calçados do universo casual, apresentou nova linha para o Dia dos Pais, apostando na diversidade de produtos, grade de numeração extensa e no lançamento de um kit “presenteável”, com chinelo e nécessaire. E para dar uma atmosfera ainda mais emocionante para a relevância da data, o cantor Daniel e o pai, Zé Camillo, protagonizaram a campanha especial, cujo foco está no afeto entre gerações. Para combinar elegância, design e liberdade, tendo foco no conforto, a marca traz, em parte dos produtos, a tecnologia Ultra Comfy, que os transforma em opções superleves, elegantes, de melhor calce e fácil higienização.

(foto: Divulgação)

Valor do Tempo





A Tommy Hilfiger Watches conta com um embaixador brasileiro representar a identidade elegante, contemporânea e versátil da linha de relógios e acessórios masculinos da etiqueta. A convite dela e da Vivara, o velocista Paulo André Camilo será o embaixador da marca já que para ele o tempo é algo tão importante. A nova coleção mostra modelos esportivos e muito elegantes.