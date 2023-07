846

A Lez a Lez, marca de moda premium com conceito urban beach da Lunelli, companhia têxtil catarinense com mais de 40 anos de atuação, fez pré-lançamento da coleção verão 2024, Mergulho, inspirada nas exuberantes praias, na natureza e na cultura das Filipinas. Colorida, com estampas exclusivas, bordados e mosaicos, a coleção explora as tendências da temporada, como macramê, franjas, entremeios, apliques, além de modelagens que estão em alta, como a calça sarong, manga capa, single shoulder, entre outras.

Sustentável





Unindo tecnologia e sustentabilidade Foxton e Econyl® se juntam para lançar coleção responsável com peças atemporais. O tecido das roupas é desenvolvido pela italiana Limonta, feito com fio Econyl®, uma fibra de nylon 100% regenerada feita a partir de resíduos de nylon resgatados do meio ambiente, como redes de pesca, retalhos de tecidos, carpetes e plásticos Industriais. O fio regenerado é fabricado na Eslovênia com técnicas inovadoras, é exatamente igual ao nylon padrão e tem potencial para ser reciclado infinitamente, sem nunca perder sua qualidade. O processo de construção de tecido reduz consideravelmente o impacto ambiental da produção têxtil e resulta em uma trama de cor e brilho particulares. A coleção conta com peças em cores neutras e atemporais como jaquetas, shorts, calças e board shorts nos tons verde, preto, azul-marinho e azul petróleo.

Resort





A Anacapri lançou a coleção Resort 2024, com as principais tendências do verão. A coleção é dividida nos moods ‘morning’, ‘work’ e ‘sunset’, com peças para apostar no dia movimentado de trabalho, no passeio com a família ou happy hour com as amigas. As peças apresentam saltos mais robustos e tratorados, atualizando modelos clássicos da marca. Sandálias fisherman e tênis de saltos plataforma são apostas da coleção, além de rasteiras com detalhes metalizados, papetes, mules e bolsas.

Collab





Fiorella Mattheis e Camila Coutinho celebram collab das marcas Nannacay e Gringa. A união de mulheres inspiradoras originou cinco modelos de bolsas de uma coleção premium limitada. Produzidas de forma totalmente artesanal, as peças proporcionam um visual original para quem usa. A collab traz como propósito, das duas marcas, o resgate de uma forma de consumir consciente, olhando para a cadeia produtiva do início ao fim.