(foto: Divulgação)







Another Place e Amarula lançam collab inédita de moda. Hit nos festivais e eventos de músicas, as marcas mostram que música, moda e bebida combinam e criaram coleção sem gênero na primeira collab global de moda do licor. Com uma seleção de nove peças, ANP mantém sua veia libertária e sem rótulos à cartilha de cores e símbolos característicos da bebida na collab. As novas peças foram feitas em algodão, nylon, moletom e denim, com estampa exclusiva na camiseta. Em Another Place + Amarula Vegan, os conjuntos são a estrela no palco: em degradê verde-claro e escuro, na jaqueta utilitária e shorts com bolsos estratégicos em nylon; a releitura da modelagem mais icônica da ANP na calça Ride junto à regata bordô em cotton com recorte no busto e decote nas costas, além da jaqueta cropped e calça jeans, que recebem lavagem em tom baby blue e azul-escuro.

(foto: Divulgação)

Alegria





Com modelos inéditos, a Melissa, marca do mercado Jelly Shoes, lança coleção divertida, colorida e com muita informação de moda para todo o ano. Com a proposta de resgatar o poder de cura da alegria, Joy é a palavra de ordem na Melissa 2023. Para o outono-inverno, os modelos Patty, Zoe, Player Sneaker, Welly e Vicky – que merece atenção por seu shape clássico revisitado com a trend bailarina.

(foto: Divulgação)

Quadrada e bem moderna





A Puma se uniu ao único Bob Esponja calça quadrada para uma nova coleção de clássicos divertidos, criados em colaboração com a série da Nickelodeon e a Paramount Consumer Products. A parceria apresenta estampas florais com cores ensolaradas para o verão, enquanto peças selecionadas da coleção Puma x Bob Esponja Calça Quadrada apresentam Bob Esponja e Patrick em uma aventura de pesca às águas-vivas.

(foto: Divulgação)

Decoração





By tri Brands trouxe para o Brasil a nova coleção de tecidos, papéis de parede e acessórios da Designers Guild. Entre as novidades, destaque para a coleção de Christian Lacroix, denominada de Stravaganza, que celebra as culturas e paisagens desde a África até a Flórida, da Amazônia à Sicília, passando pelo México até o Rajastão, entrelaçando as riquezas naturais e as belezas de suas características únicas. Um caleidoscópio extravagante de cores, formas e materiais cintilantes, tão presentes no design do artista.