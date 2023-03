(foto: Divulgação)







Inspirada no estilo jovem o outono 2023 da Summer aposta nos looks glamourosos e fresh.

A coleção Iconic traz um contraste de desejos e mostra uma busca por peças versáteis e impactantes. A cartela de cores intensa convida à extroversão e exuberância com tons como pink, laranja e azuil brilhante. Peças de alfaiataria, shapes ajustados em malhas que trazem sensualidade, e cortes que valorizam o corpo feminino. Mix de tecidos acetinados, texturizados, devorês e brilhantes.

(foto: Divulgação)

Conforto





A Moleca lidera o comeback fashion da sapatilha que é sucesso desde 1986, não é a toa que companha gerações. Além do balé urbano (as buscas pela tendência balletcore tiveram aumento de 1.566% nas pesquisas online), a Moleca é forte no street style e tem produção sustentável. Não utiliza água, e 98% da energia elétrica usada na produção tem origem renovável, ou seja, é verde (eólica/solar/PCH’s). As palmilhas empregam ciclo reverso, isto é, são desenvolvidas com matéria-prima (aparas de EVA) ressignificada.

(foto: Divulgação)

Churrasqueira





Brasileiro ama churrasco, mas geralmente nossas churrasqueiras só podem ser usadas em casas. A Polishop resolveu esse problema com a churrasqueira Ichef BBQ Gourmet de sua linha, que assa sem fumaça e sem sujeira. Fácil de usar, a nova churrasqueira é a gás, permitindo assar até carnes nobres. Outro ponto positivo é sua grelha uruguaia de inox com teflon, que permite assar cortes finos por igual.

(foto: Divulgação)

Collab





Fofura em excesso. Assim podemos definir a collab inédita entre Hello Kitty e seus amigos e a Crocs. Com padrões alegres e conforto, as peças representam amizade, bondade e inclusão – todas as características das duas marcas icônicas. Os sapatos brilhantes e ousados são adornados com imagens da Hello Kitty e seus amigos em um tom rosa junto com corações, arco-íris e muito mais. São três iterações para cada geração: Clog, Clog Kids e Toddler Clog.