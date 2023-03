(foto: Divulgação)







O L003 Neo, novo modelo da linha de footwear da Lacoste, acaba de desembarcar no Brasil. Com a herança do tenista René Lacoste, fundador da marca, o lançamento chegou para mostrar como moda e esporte andam juntos. O modelo lançado mundialmente é uma inspiração para um novo tipo de calçado. O sneaker tem como base uma sola volumosa e moderna, formado por um cabedal de neoprene e malha, com um fecho de renda entrelaçado, perfurações atrativas e, claro, logotipo Lacoste na lateral.

(foto: Divulgação)

From NY





A marca Lança Perfume fotografou sua campanha de lançamento da coleção outono-inverno 2023 em Nova York, no Go Studios Penthouse, e teve como rosto a modelo ucraniana Anastasiia Koval. A “cidade que nunca dorme” foi escolhida pela marca catarinense do grupo La Moda, que tem como diretora-criativa Bruna Olivo. A coleção traduz o DNA autoral da LP com peças para mulheres que têm a exuberância em sua essência. O tema é “Deserto Espacial” e foi divido em cinco principais trends da temporada: Dunas do Deserto, Viagem ao Espaço, Maxi Alfaitaria, Biker Core e Street Fashion.

(foto: Divulgação)

Tom Jobim





Coleção-cápsula da Foxton homenageia o músico e compositor Tom Jobim em celebração ao movimento Bossa Nova. Nomeada de “Foxton abraça Tom Jobim”, a coleção une o DNA da marca com o lifestyle do artista, dando origem a produtos como ecobags, camisas de manga longa e curta, camisetas, shorts e bermudas em tecidos leves e tons neutros, focadas no conforto e praticidade do guarda-roupa masculino. O Rio de Janeiro foi a grande inspiração para a criação das estampas autorais, como o calçadão de Copacabana e o Morro Dois Irmãos. Os silks e bordados das peças trazem frases da sua famosa canção “Wave”, que já foi cantada por artistas como Frank Sinatra e Elis Regina, e é retratada nas roupas com os trechos “é impossível ser feliz sozinho” e “O resto é mar”.

(foto: Dviulgação)

Muito brilho





A atriz, empresária e modelo Gabi Lopes lançou coleção-cápsula com a My Favorite Things com muita cor, brilho e atitude. As peças trazem toda a personalidade da atriz e combinam com a temporada de festivais 2023. São 30 itens com tamanhos do PP ao GG. Com mood cool e pegada sexy, sem perder o conforto, a coleção é composta por alfaiataria, jeans customizado, paetê e lurex. Incorporando o DNA da My Favorite Things, foi possível desenvolver jaqueta, blazer, shots, saias, calças, vestidos, tops, blusas e body, que prometem agradar.