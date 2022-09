A multimarcas Gallerist, lançou a nova label RSVP

(foto: divulgação)



A multimarcas Gallerist, fundada pelas irmãs Carolina, Mariana, Fernanda e Amanda Cassou, lançou a nova label RSVP, de moda festa, com uma proposta de vestidos diferentes com peças descomplicadas e modelagens inusitadas para uma coleção prêt-à-porter, prometendo entregar elegância, sofisticação e muito glamour. Pensadas para ser usadas de forma leve e descomplicada, a nova marca carrega em seu DNA a concepção de uma mulher imprevisível, segura , divertida, podendo ousar na composição dos looks.

(foto: Divulgação)

Aniversário





A Schutz, marca de DNA fashion e inovador do grupo Arezzo&Co, celebra 10 anos de sua operação nos Estados Unidos com coquetel em sua loja da Madison Avenue, em NY, durante a NYFW, com Marina Ruy Barbosa, atriz e empresária que é parceira da marca em campanhas e collabs no Brasil.

(foto: WAY Model/divulgação)

Fendi





Primeira brasileira a ocupar o posto de embaixadora mundial da grife italiana Fendi, Sasha Meneghel roubou a cena no desfile na Semana de Moda de Nova York, dia 9, usando o modelo de bolsa da marca que é a sensação da temporada. Sasha Meneghel compartilhou o front row ao lado da norte-americana Kim Kardashian.

(foto: Vívian Monteiro/divulgação)

Revigorante





Há tempos tem se falado na importância da vitamina C para a pele. Os seus incontáveis benefícios fizeram com que a substância virasse a mais queridinha da rotina de skincare, entre eles poder antioxidante, estimular produção de colágeno, melhorar a textura e hidratar a pele. A Payot foi uma das pioneiras em usar a vitamina C em seus produtos, mas agora lançou o kit peeling + máscara efervescente de vitamina C, novidade revolucionária responsável por uma verdadeira renovação celular. Aplica-se o peeling, esperar 5 minutos, enxaguar o rosto, secar bem, aplicar a máscara efervescente, esperar de 10 a 15 minutos.