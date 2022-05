(foto: Divulgação)







A Farfetch lançou o segundo drop de There Was One, sua marca própria desenvolvida com New Guards Group (NGG), desenhada a partir de análise do comportamento do consumidor na plataforma e traz, pela primeira vez, peças masculinas. De t-shirts básicas a alfaiataria, o drop apresenta peças atemporais e essenciais, que traduzem o conceito de effortless dressing (em tradução livre, vestir-se sem esforço). Certificada com materiais ecofriendly, a label minimiza a produção onde possível, operando em um modelo drop versus sazonal, e enviando os produtos em embalagens mínimas, que são compostáveis ou recicláveis.

(foto: Divulgação)

Arte





A coleção outono-inverno 2022 da marca italiana Intimissimi celebra a arte com as linhas Made in Heaven, Sensual Feminity, Pretty Flowers e a Sweet Temptation, alinhando sempre o conforto e a sofisticação em uma variedade de estilos. Conjuntos românticos e sofisticados com o charme dos anos 1960 e acabamentos de renda supermacios, conforto, novas combinações de cores, e foco na sustentabilidade.

(foto: Divulgação)

Carinho e amor





Já pensou em dar de presente no Dia das Mães uma ação de carinho e muito amor? O SPA do Hotel Fasano está com uma massagem especial, focada em dar para as mães um momento único, uma experiência na qual ela receberá todo o carinho e amor que entrega aos filhos e marido todos os dias. “Para você com amor” são 80 minutos de massagem relaxante nos pés, pernas, colo, rosto e cabeça. Quer coisa melhor?

(foto: Divulgação)

Completo





Na mesma vibe de cuidados para o bem-estar, o Boticário lançou a linha ginseng e cafeína, dentro da coleção Nativa Spa. Os produtos são voltados para reduzir o cansaço diário, incluído o inchaço que chega a provocar marcas das roupas e calçados no nosso corpo, causado pelo excesso de trabalho e pelo estresse. Um ótimo presente para o Dia das Mães é dar

vários produtos da linha, como um aconchegante roupão.