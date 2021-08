(foto: Divulgação)



A Chilli Beans acaba de lançar uma coleção Dia dos Pais Beer, inspirada no universo cervejeiro. São óculos de sol, grau e relógios com um design inovador, paleta de cores baseada nos diversos tipos de cerveja e até conta com um solar que traz um abridor de garrafa na haste. A coleção é limitada e uma ótima pedida para os amantes da cerveja.

(foto: Divulgação)

Pais reais

Sempre apostando em positividade, a Soul Dila foi atrás de pais da vida real para a campanha de Dia dos Pais da marca. Diego Cunha, pai de Valentim e Benjamin; Jean Chaves, pai de Sofia e Julia; e "seu" Gilson Moitinho, pai de Lucas, vestiram a camisa, literalmente, e apresentaram uma estampa exclusiva da marca. As peças vem também na versão infantil, mas com a frase "a cara de painho".

(foto: Divulgação)

Hora certa

O relógio FieldForce Classich Chrono, da Victor Inox, é ousado e clássico ao mesmo tempo, o modelo ideal para usar todos os dias. Passou por 100 testes de resistência, demonstrando sua grande resistência e durabilidade. Com pulseira de aço inoxidável, possui calendário, cronógrafo e taquímetro, resistente à água até 100 metros.

(foto: Divulgação)

Barbar ou barbear

Com ou sem barba? Não importa, a indústria de cosméticos para homens tem investido cada vez mais neste segmento e lançando produtos de ótima qualidade. Para aqueles que optam por usar barba, uma boa pedida é o xampu para barba Rednek que conta com uma formulação desenvolvida para o cuidado diário dos pelos faciais. Mas quem prefere manter um rosto barbeado pode escolher o shaving gel RedNek, um gel pré-barba transparente que prepara a pele para o barbear, que possui uma textura que facilita o deslizar da lâmina, evitando cortes e o surgimento de pelos encravados.