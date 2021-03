(foto: Divulgação)







Bruno Mars se uniu à Lacoste para lançar sua nova marca de lifestyle, a Ricky Regal, seu alter ego de designer. Inspirado pelo seu desejo de vida e um toque de Midas empreendedor, a coleção conecta a personalidade enigmática e o estilo distinto de Bruno com a mistura icônica de esporte e luxo da Lacoste. Com carta branca da grife francesa, ele e Louise Trotter, diretora criativa da Lacoste, deram asas à imaginação. O artista norte-americano ultrapassou todos os limites e criou roupas extravagantes e luxuosas. Planejada a partir de camisas fluidas e agasalhos, a linha traz shorts, camisas polo, camisetas, calças, slides e meias, além de um par de óculos de aviador. A paleta de cores é sedutora e forte: amarelo mostarda, verde petróleo, roxo berinjela, vermelho coral e tie-dye. Tecidos de veludo, seda e algodão criam um clima fluido, com peças para vestir sozinhas ou como look completo.

(foto: Divulgação)

Famoso





O ator, cantor e modelo Gabriel Kane estrela a campanha da coleção primavera-verão 2021 da Ermenegildo Zegna. O conceito da coleção traz um olhar mais íntimo sobre o homem e suas relações. Todas as fotos foram tiradas em um fundo natural, inspirado no Oasi Zegna, onde a marca teve origem. A coleção fortalece ainda mais o programa da marca #UseTheExisting e sua preocupação com a sustentabilidade. As roupas para esta estação trazem frescor, conforto, fluidez.

Cílios em alta





A Lancôme acaba de lançar Lash Idôle e Cils Booster Lash Activating Serum, produtos para maquiar e cuidar dos cílios. A máscara Lash Idôle é infundida com extrato de chá branco, que condiciona e cuida dos cílios, e proporciona volume. O sérum Cils Booster Lash Activating conta com uma fórmula nutritiva, com complexo único de kerasolution para revitalizar e fortalecer os cílios. Os produtos são resultado de décadas de pesquisas e inovações para desenvolver uma poderosa máscara de cílios de última geração.

(foto: Divulgação)

Para a pele





Firmeza, elasticidade e hidratação intensa e profunda em dois produtos com os mesmos ativos, mas em duas versões. Densifiant Fondant+, em textura leve e nutritiva, e Densifiant Sérum , em textura ultraleve e translúcida, são as novidades da Profuse, marca de dermocosméticos do Aché Laboratórios, para recuperação da firmeza e elasticidade da pele do rosto, colo e pescoço. Sua nova fórmula ultraconcentrada com ácido hialurônico a 10%, silício orgânico, nova geração de peptídeos (pró-colágeno), renopeptide 189 (renovação celular) e extrato de Endro (pró-elasticidade) age para combater os sinais do envelhecimento já a partir dos 25 ou 30 anos, deixando mais hidratada.