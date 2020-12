(foto: Divulgação)







Uma das informações mais esperadas do fim do ano é a cor que vai comandar o ano seguinte. Há anos, a Pantone dita a cor do ano, segredo guardado a sete chaves. Não pense você que a escolha é aleatória, nada disso, é fruto de extensa e profunda pesquisa de tendência. Para 2021, são duas cores, e não apenas uma, como de costume: iluminating e ultimate gray. Amarelo e cinza foram as escolhidas pela pantone, uma mistura da praticidade e solidez com o otimismo, representando a força e a positividade depois de um ano difícil. Para inspirar na decoração, na moda, no escritório e em tudo mais. Fica a dica para acertar na tonalidade dos presentes de Natal.

Presentes





Com um portfólio de produtos exclusivos, a Cartier está com diversas opções de presentes para o fim de ano. As principais coleções de joias, relógios, acessórios e até itens de decoração estão disponíveis pelo e-commerce com entrega em todo o território nacional. Ícones da maison, como brincos, anéis e pulseiras das coleções Love e Juste Un Clou, e também bolsas e carteiras, os clássicos relógios, abotoaduras e canetas. A nova coleção de objetos e acessórios para casa inclui bandejas e porta-lápis de porcelana, porta-joias de madeira e cadernos de couro, levando o encantamento do universo Cartier para a vida cotidiana.

Com arte





A Vans lançou sua mais recente colab com um dos mais importantes museus do mundo dedicado à arte moderna e contemporânea, o Museum of Modern Art (MoMA), de Nova York. Com uma paixão compartilhada por inspirar a autoexpressão criativa em todo o mundo, os dois criaram uma coleção especial e completa de tênis, vestuário e acessórios para todas as idades. Os artistas homenageados refletem a diversidade da coleção do MoMA, com obras de arte de Claude Monet, Vasily Kandinsky, Salvador Dalí, Edvard Munch, Jackson Pollock, Lybov Popova e Faith Ringgold.

Verão





A marca carioca Maria Filó entrou dezembro comemorando o lançamento de várias novidades. A grife aposta mais uma vez na colab com a Vert e lança mais um tênis, aproveitando o mood de fim de ano para lançar uma linha de gifts que têm a cara do verão, para presentear no Natal. Entre as grandes apostas estão garrafinhas e sacolas de estampa coordenada, além das nécessaires Serena e Poá.