Os coturnos são os queridinhos neste inverno

(foto: Divulgação)



Os coturnos são os queridinhos da Shoestock neste inverno. A marca lançou modelos variados que cabem em todos os estilos. Eles aparecem em camurça, com bordados, fivelas, metalizados e até com animal prints. As ankle boots são ideais para dias mais amenos, já as botas tradicionais ganham altas doses de informação de moda, seja com saltos largos, bicos arredondados ou alongados, e no material, como em couro liso ou com textura. A paleta de cores é sóbria, combinando com a estação, em tons de marrom, preto e bordô.

(foto: Divulgação)

Pop Metal





A marca mineira que é sucesso nacional se prepara para o verão 2021 e faz um convite: Deixe a luz entrar e se surpreenda. A Arezzo lança linha de metalizados e garante que essa tendência já virou um must have no Brasil e no mundo. Os modelos são modernos e confortáveis, como mules e flat. A coleção traz a energia dos tons de azul e rosa, além do clássico dourado, para o mundo fashionista. Tanto para o dia, quanto para a noite, as peças dão um ar sofisticado e divertido para as composições. Para as amantes de salto, a marca traz as mules de salto, e as sandálias com salto taça.

(foto: Divulgação)

Mensagem na garrafa





A Louis Vuitton e Virgil Abloh, diretor artístico de coleções masculinas, lançaram a coleção primavera verão 2021 em um novo conceito. No lugar do tradicional desfile – já que isto está impossível em tempos de pandemia – Abloh imaginou uma viagem virtual e literal pelo mundo para apresentar a nova coleção. A coleção “Message in a Bottle”, é apresentada em filmes que misturam animação e imagens reais mostrando uma viagem de Paris à Xangai e Tóquio. O primeiro capítulo está disponível no https://www.youtube.com/watchv?=bsgIiFROWQc. Os outros serão lançados ao longo do semestre até o final do ano. Esta coleção é fundada em quatro métodos de reciclagem: novos looks feitos de material reciclado, fragmentos de looks da coleção Men’s Fall-Winter 2020, looks criados durante o lockdown com material reciclado e novos looks criados a partir de ideias existentes. Esses princípios estabelecem a premissa para a evolução da coleção.

(foto: Divulgação)

Ícones





Lacoste reforça o seu charme francês e faz uma seleção com as peças icônicas deste inverno. Foram escolhidas uma peça de cada uma das coleções: Fashion Show 19H, Le French Sporting Spirit e Outwear Collab. A Fashion Show foi inspirada na história de amor do seu fundador René Lacoste – campeão de tênis e sua esposa Simone Thion de la Chaume – ela própria uma campeã de golfe. Juntos eles eram a própria definição de power couple esportivo. Ao aplicar tecnologia moderna a uma atmosfera clássica de alfaiataria de um século atrás, surgiu um novo senso de estilo esportivo: os clássicos do futuro. Os tradicionais verde e azul-marinho da Lacoste se juntam ao marrom das quadras, hortelã, céu azul, rosa-doce, laranja, limão e bronze. Retirado do léxico da cultura pop francesa, o crocodilo Lacoste espreita para fora dos forros das jaquetas em uma estampa toda em tons pastel.