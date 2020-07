(foto: Divulgação)







A nova base Cushion FPS 40 da Natura UNA confere efeito airbrus, com disfarce total de imperfeições, acabamento uniforme, natural e leve por mais tempo. É um produto inteligente, que garante dosagem precisa com alto rendimento, e é ideal para levar na bolsa porque não precisa de pincel para aplicação. Com tecnologia de partículas, a base Cushion conta com pigmentos revestidos com emolientes que repelem a água e aderem à pele, garantindo adaptação perfeita da cor e efeito natural. Tem formulação vegana que oferece hidratação 24 horas, alta defesa contra sinais de envelhecimento precoce e proteção contra raios solares FPS 40. O produto é resistente à água e suor, não acumul a nas linhas de expressão, minimiza a aparência de rugas e está disponível em oito tons para todos os tipos de pele.

(foto: Divulgação)



Nova embaixadora





Para celebrar os sete anos da L’Occitane no Brasil, a marca escolheu a divertida e descontraída atriz e apresentadora Fernanda Souza para ser sua embaixadora. O novo posicionamento da marca busca uma maior aproximação com os consumidores, e implanta uma nova política com preços mais acessíveis, com valores até 40% mais baixos. Porém, a marca manterá o padrão em todos os produtos já existente em seu portfólio.

(foto: Divulgação)

Antivirais





A marca de roupa masculina paulista Oriba desenvolveu um moletom com tecnologia antiviral, que garante 99,9% de eficácia contra a contaminação por contato. O tecido foi testado nos laboratórios de virologia aplicada da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Estadual de Campinas. São dois modelos de moletom e uma calça, pensados para reduzir o risco e a velocidade de contaminação do coronavírus durante o inverno. As peças são feitas de algodão orgânico com certificado Gots (Global Organic Textile Standard) e levam o aditivo que desativa vírus e bactérias em até 1 minuto após o contato. A durabilidade do aditivo é de 20 ciclos de lavagem, mas pode ser de até 50 caso todas as orientações contidas na etiqueta sejam praticadas.

(foto: Divulgação/ HyperX)

Novidade por aqui





HyperX e Champion® Athleticwear, fabricante de moda esportiva desde 1919, fecharam parceria e criaram uma coleção collab limitada, que será vendida no Brasil. A linha de vestuário Reflective Collection é a segunda coleção feita a quatro mãos pelas duas empresas e conta com camiseta, moletom de fleece com capuz e chinelo com velcro, todos com design exclusivo e logotipos reflexivos. Este é o primeiro lançamento internacional de vestuário da HyperX. Para esta coleção unissex, combinaram aspectos do design clássico com uma tecnologia de tratamento reflexivo e personalizado que tem tudo a ver com os periféricos RGB da HyperX, que oferecem estilo e bom gosto atemporal, também características da Champion® Athleticwear.